Можно ли есть углеводы вечером: тренер ошарашила ошибкой, которую делают все

Многие ошибочно полагают, что употребление углеводов в вечернее время приведет к возникновению или увеличению лишнего веса.

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Можно ли есть углеводы вечером/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

У многих может возникать мысль, можно ли есть углеводы вечером при похудении. Бытует убеждение, что стоит употреблять продукты, которые их содержат, в первой половине дня, чтобы не навредить организму и не увеличить лишний вес. Мол, употребление углеводов на ужин будет мешать похудению или спровоцирует возникновение лишнего веса, если раньше его не было.

Но на самом деле мысль о том, что углеводы на ужин являются злом для организма, является ложной, подчеркивает фитнес-тренер Анита Луценко. Она подчеркнула, что углеводы можно употреблять в любое время дня.

"Почему можно есть углеводы вечером, а также днем, утром – когда угодно? Потому что в нашем организме работают такие законы: если вы за день едите столько же калорий, сколько ваш организм тратит – на то, чтобы дышать, чтобы росли волосы, чтобы вы могли разговаривать, фильтровать кровь и так далее – то ваш вес остается таким же", – отметила тренер.

По ее словам, важно то, сколько калорий мы потребляем, а не то, в какое время дня мы это делаем.

"Если вы кушаете больше калорий – то вы поправляетесь, если едите меньше – то вы худеете. Скажите мне, пожалуйста, где здесь углеводы? Имеет значение только то, сколько углеводов вы съели, а не то, когда вы их съели", – подчеркнула тренер.

Смотрите видео с объяснением тренера, почему можно есть углеводы вечером:

Ранее Анита Луценко показала, как быстро похудеть в домашних условиях. Комплекс упражнений на 11 минут, который выполняется без остановок, окажет положительное влияние на всё тело и поможет быстро избавиться от лишнего веса.

Также ранее тренер Анита Луценко показала короткую интенсивную тренировку для похудения – 6 упражнений для идеального тела. Этот комплекс упражнений для похудения всего тела отнимет немного времени, но результат будет виден очень быстро за счет правильно подобранной нагрузки в упражнениях.

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