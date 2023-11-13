6 упражнений для идеального тела: короткая интенсивная тренировка для похудения

Этот комплекс упражнений для похудения всего тела отнимет немного времени, но результат будет виден быстро за счет правильно подобранной нагрузки в упражнениях.

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Интенсивная тренировка для похудения на 6 минут/ коллаж: Главед, фото: скрин, unsplash.com

Если вы ищете способ, как быстро похудеть, не стоит обходить вниманием короткие интенсивные тренировки. Они и времени много не отнимут, и результат будет заметным уже очень быстро. Это особенно удобно людям, которые имеют плотный график и не могут отыскать время на занятия спортом.

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений для похудения в домашних условиях , который выполняется всего за 6 минут. Но при этом тренер подчеркивает, что если у вас остаются силы и желание продолжать после первого 6-минутного подхода, то можно сделать еще второй подход. Но перед вторым подходом нужно отдохнуть не менее минуты.

Такая кардио тренировка для похудения позволит увидеть положительный результат уже очень скоро. К тому же эти упражнения помогут не только похудеть, но и укрепить сердце и легкие.

Тренер отмечает, что если во время выполнения какого-то из упражнений вы чувствуете, что уже не можете продолжать, то просто перейдите на шаг и шагайте на месте до начала следующего упражнения. Не нужно заставлять себя доделывать упражнение до конца, если это через силу.

"Как часто делать? Три раза в неделю! Секрет тренированности вообще в том, что организм ко всему адаптируется, ему всё легче и легче делать ту же нагрузку – так он совершенствует сердце и дыхательную систему. Энергообеспечение и нервная система тоже включаются, поэтому спорт – это большая польза не только для похудения, но и для здоровья", – подчеркнула Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Тренер отметила, что во время тренировки можно при необходимости пить воду. Также после тренировки можно сделать разминку и растяжку.

Ранее Анита Луценко показала быструю зарядку на кухне – 7 эффективных упражнений, которые можно выполнять во время приготовления пищи. Короткая зарядка также даст необходимый эффект. Если не хватает времени на тренировку, лучше потренироваться несколько минут, чем не тренироваться вообще.

Также ранее тренер показала идеальную зарядку для людей 60 лет+. Это 12 лучших упражнений, сидя на стуле. "Сидячая зарядка" поможет хорошо размять тело и не потребует сильной нагрузки. Такой простой комплекс упражнений подойдет всем.

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