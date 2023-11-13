Быстрая зарядка на кухне: 7 эффективных упражнений, которые можно сделать, пока варится еда

Короткая зарядка также даст необходимый эффект. Если не хватает времени на тренировку, лучше потренироваться несколько минут, чем не тренироваться вообще.

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Быстрая зарядка на кухне/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

В наше время график большинства людей расписан чуть ли не по минутам. И в таком плотном графике среди множества дел часто трудно найти время на физические нагрузки. Но физическая активность чрезвычайно важна, особенно если у вас сидячая работа и вы мало двигаетесь. В таком случае можно пойти на хитрость и сделать зарядку на всё тело просто во время приготовления пищи на кухне.

Как делать такую зарядку, показала фитнес-тренер Анита Луценко . Она отметила, что выполнять эти семь упражнений можно тогда, когда вы, к примеру, ждете, пока нагреется обед или закипит вода.

Многих интересует, сколько минут должна быть зарядка. Ответ тренера на этот вопрос – лучше сделайте хоть что-то, чем ничего. Будет лучше, если вы выполните хотя бы несколько упражнений за несколько минут, чем не будете давать своему организму никаких нагрузок и движения вообще.

Также тренер добавила, что показанные ею семь упражнений направлены на лимфодренаж, руки, спину, мышцы тазового дна и не только.

"Меня зовут Анита Луценко и я уже более 20 лет работаю тренером. Сегодня я расскажу, какие упражнения можно делать прямо на кухне. Пока вы ждете, пока закипит вода или нагреется обед в микроволновке, делайте эти элементарные, но замечательные упражнения. Даже две минуты в день на тренировку – лучше, чем ничего. Размять ноги, расправить спину и разогнать лимфу можно за считанные минуты, поэтому не сбрасывайте со счетов короткие тренировки", – подчеркнула Анита Луценко.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко показала, как сделать "ленивую зарядку", не вставая с постели. Простые упражнения можно выполнять, лежа на кровати или диване. Это идеальный способ выполнить комплекс упражнений, даже не отрываясь от своего телефона.

Также ранее тренер показала, как разминаться при сидячей работе. Она показала, какие упражнения нужно делать во время сидячей работы, чтобы прекрасно себя чувствовать и убрать болевые ощущения.

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