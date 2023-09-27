Если тело "деревянное" и "спина колом": как разминаться при сидячей работе

Тренер показала, какие упражнения нужно делать во время сидячей работы, чтобы прекрасно себя чувствовать и убрать болевые ощущения.

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Как разминаться при сидячей работе/ коллаж: Главред, фото: скрин

Если ваша работа требует длительного сидения перед ноутбуком или компьютером, то от последствий никуда не деться – со временем могут начать болеть спина, шея и другие части тела, а мышцы по ощущениям становятся будто деревянные. Если вы не хотите довести себя до такого состояния или стремитесь избавиться от этих ощущений, если они уже появились, то на помощь придет зарядка для людей с сидячей работой.

Как выполнять такую зарядку, показала фитнес-тренер Анита Луценко . Разминка во время работы за компьютером или другой сидячей работы поможет держать себя в форме, даже если вам приходится длительное время сидеть.

"Болит шея? Линия под лопатками? Поперек? Руки? Я хорошо знаю, что беспокоит людей, которые работают за компьютером, сегодня буду беспокоиться о вас", – отметила Анита Луценко.

Тренер показала упражнения , которые можно выполнять, даже не вставая из-за стола, что очень удобно.

"Представьте себе, я создали зарядку, которую можно делать просто за рабочим столом. Ты готова инвестировать время в качество своей жизни? Если делать эту зарядку ежедневно, результат будет вау", – добавила она.

Но есть ряд противопоказаний, при которых эту зарядку выполнять нельзя. Следовательно, эту тренировку нельзя выполнять:

беременным;

во время месячных, если есть плохое самочувствие;

в течение 6-8 недель после родов;

при болезнях опорно-двигательного аппарата;

при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, половой систем;

Тренер отмечает, что при наличии каких-либо противопоказаний перед тем, как выполнять эти упражнения, лучше проконсультироваться со своим врачом.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

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