Самые лучшие упражнения на пресс от Аниты Луценко: всего 12 мин в день для идеальной формы

Тренер показала, как правильно качать пресс чтобы убрать живот, не прилагая для этого много усилий.

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Лучшие упражнения на пресс от Аниты Луценко/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как накачать пресс дома с помощью нескольких простых упражнений. При этом зарядка, которую предлагает тренер, поможет "прокачать" не только пресс, но и ягодицы и трицепс.

Чтобы выполнить эти упражнения на пресс, понадобится диван, кресло или другая мебель, которую можно использовать как инвентарь. Также, если у вас на полу жесткий ковер, можно воспользоваться специальным ковриком, чтобы на теле не осталось неприятных следов.

"Сегодня вас ждет фантастическая тренировка вместе с диваном. Иногда комфортно, когда не надо брать что-то специфическое. Есть у нас диван, или можно использовать кресло, что-то мягенькое, сегодня нам это понадобится... И не забудь воспользоваться ковриком, если у тебя ковер на полу достаточно жесткий. Не должно быть никаких неприятных ощущений на коже, потому что если останутся следы, поверь, будет очень-очень неприятно", – сказала Анита Луценко.

Она отметила, что эта зарядка поможет поработать и над прессом, и над ягодицами и ногами, а также включатся руки. Всё нужно делать по два подхода, между которыми будет небольшой отдых.

Если вы ищете способ, как накачать пресс за месяц или даже за более короткое время, то эти упражнения идеально вам подойдут. К тому же этот комплекс упражнений на пресс достаточно короткий – достаточно будет всего 12 минут в день, чтобы уже через 2 недели увидеть первые результаты.

"Такая нагрузка для наилучшего результата. Не сачкуем! Ты любишь себя? Тренировка сегодня – это инвестиция в твое здоровье. Анита Луценко дарит тебе новую тренировку – лучшая зарядка на всё тело. Ты сможешь найти 12 минут, чтобы прокачать все мышцы", – говорится в описании к видео.

Эту тренировку можно делать через день. Также фитнес-тренер рекомендует начинать все тренировки с разминки, а завершать растяжкой.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как похудеть в 3-х проблемных зонах – тренер показала упражнения на пресс, ноги и бедра . Такой комплекс упражнений она называет мощным бумом для калорий. Тренировка всего тела поможет вам оставаться в форме.

Также ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений на все группы мышц на 9 минут, который можно использовать как идеальную короткую утреннюю зарядку.

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