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4 эффективных упражнения для похудения за месяц: тренер показала идеальную тренировку

Алёна Воронина
14 сентября 2023, 15:32 обновлено 14 сентября, 15:32
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Такие упражнения помогут изменить контур тела всего за 4 недели, ведь калории будут сжигаться очень интенсивно.
Прыжки на скакалке, Анита Луценко, похудение
Анита Луценко показала эффективные упражнения для похудения за месяц с помощью скакалки/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко показала, как сбросить лишний вес в домашних условиях, выполняя упражнения на скакалке. Прыжки для похудения используются очень часто и являются эффективным способом достичь свое цели и получить тело своей мечты, отмечает тренер.

Чтобы выполнять этот комплекс упражнений, достаточно выделить по 10 минут в день. Зато уже через месяц будет виден существенный результат – удастся изменить контур своего тела.

"Что будет с телом женщины, если регулярно пригать на скакалке? Выносливость, похудение, мускулистый контур тела. Известно, что прыжки на скакалке очень хорошо расходуют калории, поэтому регулярные тренировки так хорошо влияют на нас", – отметила Анита Луценко.

Она подчеркнула, что тренировка будет очень интенсивной, и она поможет эффективно сжечь калории.

"Сразу скажу, что нет ничего интенсивнее по расходам калорий, чем прыжки на скакалке. Это очень энергоемко. Эту тренировку можно делать перед своей основной тренировкой, после нее или как отдельную тренировку – хоть ежедневно, хоть через день, как позволяет выносливость", – сказала тренер.

Она добавила, что очень важно для тренировки подобрать правильный размер скакалки и выполнять упражнения, соблюдая видеоинструкцию.

Также для того, чтобы следить за временем, понадобится таймер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений на все группы мышц на 9 минут, который можно использовать как идеальную короткую утреннюю зарядку.

Напомним, ранее Анита Луценко показала 7 упражнений для похудения, если вес 80 кг+. Такой комплекс упражнений для похудения всего тела подойдет как людям с лишним весом, так и пенсионерам. Эти упражнения помогут держать себя в форме.

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