Как похудеть в 3-х проблемных зонах: тренер показала упражнения на пресс, ноги и бедра

Фитнес-тренер Анита Луценко показала комплекс упражнений на три проблемные зоны. В комплексе, который предлагает тренер, есть эффективные упражнения для пресса, а также для ног и бедер.
По словам Луценко, такая зарядка является мощным бумом для калорий. Тренировка на всё тело поможет сбросить лишний вес и получить такие формы, о которых вы мечтаете. Упражнения также можно выполнять, чтобы просто оставаться в форме.
"Это просто сокровище – подарок от Аниты Луценко для ценителей спорта – лучшая тренировка на всё тело. Это длинный комплекс, но мы работаем с тремя проблемными зонами: ноги, бедра, живот", – отмечает фитнес-тренер.
На такую тренировку потребуется около 40 минут.
"Когда ты получаешь результат? Когда чувствуешь мышцы. От этой тренировки ты почувствуешь всё. Не сдавайся, даже тогда, когда будет сложно", – добавила тренер.
Также она напомнила, что похудение зависит и от питания, поэтому за ним тоже стоит следить.
Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:
Ранее Анита Луценко показала 7 упражнений для похудения, если вес 80 кг+. Такой комплекс упражнений для похудения всего тела подойдет как людям с лишним весом, так и пенсионерам. Эти упражнения помогут держать себя в форме.
Также ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения для похудения – достаточно 10 мин в день для фигуры мечты. Такие ежедневные упражнения для похудения помогут "подтянуть" всё тело, не тратя на это очень много времени и усилий.
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