Как быстро убрать живот: фитнес-тренер рассказала о 6 самых эффективных упражнениях

Достаточно всего 8 минут в день выполнять упражнения для плоского живота в домашних условиях, и уже за короткий промежуток времени эффект будет невероятным.

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Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как быстро убрать живот/ коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин

Фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, как можно быстро убрать живот, выполняя лишь простые упражнения ежедневно. На такой комплекс упражнений будет достаточно всего 8 минут в день, поэтому его легко будет совместить с любым графиком работы и домашними делами.

Упражнения, о которых рассказывает тренер, ориентированы на тренировку нижнего пресса. Поэтому после занятия будет хорошо ощущаться именно этот участок живота. Но таким образом можно эффективно избавиться от "лишнего" на этом участке. И вопрос, как убрать выпирающий внизу живот, уже очень скоро станет для вас неактуальным.

Однако Анита Луценко напомнила, что похудение – это не только спорт, а еще и правильное питание. Нужно следить за своим меню, и тогда тонкий жир, который расположен сверху пресса, будет быстро таять, а живот будет втягиваться и приобретать менее выпуклую форму.

"Фитнес – это не только о красоте, но и о здоровье, поэтому я рассказываю, как правильно качать пресс во время этой тренировки. Техника выполнения упражнений на пресс – это очень важно. Мы должны хорошо прокачать низ живота без вреда для поясницы и шеи", – отметила фитнес-тренер.

Как именно нужно выполнять упражнения, Анита Луценко показала в видео:

Ранее Анита Луценко рассказала о 8 упражнениях от боли в пояснице. Этот комплекс упражнений прекрасно поможет справиться с небольшой болью, а также предупредить возникновение таких проблем со спиной.

Также ранее Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться, чтобы похудеть, и назвала "золотое" время для каждого. Она отметила, что у каждого человека есть свое лучшее время суток для тренировки, и назвала несколько простых шагов, чтобы это время определить.

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