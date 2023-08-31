Когда лучше тренироваться, чтобы похудеть: известная фитнес-тренер назвала "золотое" время

Анита Луценко рассказала, что у каждого человека есть свое лучшее время суток для тренировки, и назвала несколько простых шагов, чтобы это время определить.

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Анита Луценко объяснила, когда лучше тренироваться, чтобы похудеть/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, instagram anitasporty

Часто может возникать вопрос, когда лучше заниматься спортом – утром или вечером, и можно ли это делать в обед. На фоне этой темы уже возникло немало мифов, которые могут мешать правильно спланировать свое время для занятий спортом.

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко в своем подкасте дала ответы на вопросы, когда лучше заниматься спортом, чтобы похудеть; когда лучше есть – до или после тренировки; сколько раз в неделю нужно заниматься спортом, чтобы похудеть. Также она объяснила другие важные нюансы.

Когда лучше заниматься спортом – утром или вечером?

Анита Луценко отмечает, что "золотое время" для тренировок у каждого человека свое. Нет универсального варианта. Кому-то из-за других ежедневных дел или работы лучше заниматься утром, а кому-то – в обед или вечером. Также стоит учитывать свое самочувствие и эффективность тренировок в разное время суток для каждого человека в отдельности.

Фитнес-тренер объяснила, как можно определять, какое время суток подходит для тренировок именно вам. Для этого стоит попробовать несколько дней потренироваться в разное время и понаблюдать за тем, как вы себя после этого чувствовали, насколько вам было комфортно и насколько это вписалось в ваш график.

Тренировка утром

По словам фитнес-тренера, есть люди, которым очень комфортно заниматься утром.

"Я собственно отношусь к таким людям. Почему? Во-первых, мне очень комфортно, когда я позанималась и уже не должна планировать свою тренировку, куда-то ее вставлять – в обед или вечером. Я отработала, как зубы почистить, и всё, забыла. Дальше день проходит, как проходит", – отметила она.

Когда надо есть – до или после тренировки?

Что же делать с едой в том случае, когда вы тренируетесь утром, и можно ли тренироваться на голодный желудок? Анита Луценко отмечает, что есть два варианта. Первый – потренироваться натощак, а затем поесть; второй – съесть легкий завтрак, подождать 40 минут, час или два часа (у каждого человека это время может быть разным, также оно зависит от того, какую пищу потребляли) и тогда потренироваться.

По словам Луценко, надо проверить, какой вариант подходит именно вам, и использовать его в дальнейшем. Если вы нормально себя чувствуете во время тренировки натощак, и у вас не кружится голова, тогда можно продолжать действовать именно по такому сценарию. Если же вы плохо себя чувствуете, тренируясь на голодный желудок – в таком случае лучше попробовать второй вариант, который предполагает легкий завтрак.

"Вы должны выяснить, что подходит именно вам под ваш режим жизни, под ваш комфорт – нравится вам завтракать или нет, как вы себя чувствуете. Достаточно на самом деле сделать это один раз так, один раз так – один раз позавтракать и потренироваться, другой раз не позавтракать и потренироваться – чтобы понять, какой вариант вам подходит", – объяснила тренер.

Нужно следить, чтобы после приема пищи до тренировки прошло какое-то время/ ua.depositphotos.com

Тренировка в обед

Обеденные тренировки тоже возможны, но это уже вопрос того, сможете ли вы себя организовать и найти на это время, говорит Анита Луценко. Также важный момент – нужно будет отсчитать час, два, а иногда даже три от последнего приема пищи.

"Если это было какое-то мясо, картофель, что-то тяжелое, оно переваривается дольше. Если мы начинаем заниматься, когда у нас всё еще продолжаются активные процессы пищеварения, наша кровь отливает от желудка и уходит к мышцам, и в это время процесс пищеварения останавливается. Поэтому лучше определить, какое именно время вам необходимо для переваривания, и потом после этого с комфортом заниматься", – объяснила фитнес-тренер.

Также она добавила, что есть после тренировки можно сразу. Время приема пищи стоит определять в зависимости от предыдущего приема пищи, а не от того, когда вы закончили тренировку.

Вечерние тренировки

Для части людей лучшее время для тренировок – это именно вечернее время. Фитнес-тренер отмечает, что каждый человек сам должен проверить и почувствовать, подходит ли для него этот период времени для занятий спортом.

Важный момент – нужно обратить внимание, нет ли проблем с засыпанием после вечерних тренировок.

"Этот момент можно легко проконтролировать. Для этого нужно один день потренироваться вечером и посмотреть, как вы себя после этого чувствуете, и получается ли вам организовать тренировку, чтобы были соблюдены все промежутки до занятия спортом после приема пищи", – объяснила Луценко.

Какое лучшее время для тренировок

Итак, фитнес-тренер подчеркнула, что нет одного лучшего времени для тренировки, который подходил бы всем людям без исключения. Нет такого, что именно в определенное время суток "лучше всего работают гормоны", и что якобы только в определенное время можно получить самый крутой результат. Каждый человек должен найти свой вариант и подстроить его под себя.

В то же время Анита Луценко добавила, что самый крутой вариант для тренировки – это та тренировка, которая вообще может состояться.

"Например, я могу запланировать себе пять тренировок в неделю вечером, но ни на одно я не попаду. И такой план будет провальный. Так что планируйте тренировки, которые вы действительно можете выполнить. И, конечно же, сделайте это привычкой. Например, понедельник, среда, пятница, вечером или утром. Либо каждое утро тратьте 15 минут на зарядку, либо тренируйтесь два раза в неделю, однако более интенсивно. Выберите свой вариант, запишите себе план, совместите его со своим ежедневным планом дел", – отметила фитнес-тренер.

Смотрите видео с объяснением Аниты Луценко, когда лучше тренироваться:

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