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Чтобы печенье не пригорело: 5 вариантов, чем можно заменить пергамент в домашних условиях

Алёна Воронина
16 августа 2023, 19:11 обновлено 16 августа, 19:11
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Если оказалось, что дома нет пергаментной бумаги, не стоит паниковать. Есть несколько способов, чем заменить пергамент для печенья и других изделий из теста.
Выпечка, пергаментная бумага
Чем можно заменить пергамент в домашних условиях/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Наверняка каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с ситуацией, когда печенье или любая другая выпечка уже готова к отправке в духовку, как тут вдруг оказывается, что дома закончилась пергаментная бумага. Ситуация не из приятных, однако на самом деле она не безвыходная, ведь есть ряд вариантов, что можно положить на противень вместо пергаментной бумаги.

Вместо пергаментной бумаги можете использовать следующие 5 заменителей.

1. Силиконовый коврик

Его можно использовать много раз, поэтому он не только практичен, но и выгоден. Такой коврик будет удобным еще и потому, что на нем можно раскатывать тесто. Например, если вам нужно испечь коржи для торта, то вы можете раскатать их на силиконовом коврике до нужной формы и вместе с ним отправлять изделие в духовку.

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2. Тонкая офисная бумага

Такой заменитель также подойдет, если нет пергаментной бумаги. Однако тонкую офисную бумагу нельзя отправлять в духовку сухой – ее нужно щедро смазать растительным маслом. Масло не позволит бумаге сгореть.

3. Чертежная калька

Если вы ищете, чем можно заменить пергамент для выпечки в духовке, а у вас под руками есть чертежная калька – можете смело ее использовать. Поскольку она очень тонкая и вощеная, то с задачей справится на отлично.

4. Рукав для запекания

Его нужно разрезать на пласты, выложить на противень, и сверху выкладывать изделия из теста. К рукаву для запекания пища плохо прилипает, а наоборот – после выпекания достаточно хорошо отстает.

5. Пищевой пергамент

Из такого пергамента сделаны пакеты для выпечки в супермаркете.

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