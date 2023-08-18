Что можно использовать вместо фольги: 5 лучших вариантов для идеальных блюд

В чем запечь мясо, если нет рукава и фольги? Есть ряд отличных заменителей, которые спасут ситуацию.

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Что можно использовать вместо фольги/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Запекание в духовке рыбы, мяса, овощей и других продуктов позволяет создать вкусное, и при этом диетическое и полезное блюдо. Но что делать, если вы уже приготовили все необходимые ингредиенты и готовы отправить ваше блюдо в духовку, но тут вдруг оказывается, что дома закончилась фольга для запекания? В таком случае актуальным становится вопрос, что можно использовать вместо фольги. А таких вариантов есть целый список.

Не стоит откладывать приготовление любимого блюда "в длинный ящик" только потому, что дома не оказалось фольги, а в магазин бежать долго и не хочется. Вот 5 вариантов, чем заменить фольгу для запекания мяса или других продуктов.

Самое первое, что нужно помнить – заменитель фольги должен быть жаропрочным, прочным и не иметь в своем составе вредных элементов, которые могут выделяться во время запекания.

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1. Пергаментная бумага

У многих, наверное, возникал вопрос, можно ли заменить фольгу бумагой для запекания. Ответ – да. Такой материал прекрасно справится с задачей. Эта бумага будет хорошо защищать продукты от подгорания и удерживать влагу.

Однако в этом случае могут возникнуть проблемы с практичностью использования пергаментной бумаги, ведь она не очень хорошо гнется, может потрескаться или порваться, если будет не очень качественной.

2. Рукав для запекания

Отличный заменитель фольги. Он выполнит все основные функции – защитит продукты от подгорания и будет сохранять сочность.

3. Форма с крышкой

Если у вас есть форма для запекания с крышкой, то можно использовать ее, чтобы заменить алюминиевую фольгу. Но перед запеканием форму нужно смазать маслом с внутренней стороны, чтобы блюдо не прилипало.

4. Силиконовый коврик

Такой коврик может помочь в такой ситуации, но он подходит быстрее в качестве подкладки. Такой коврик защитит пищу от пригорания, а противень – от загрязнения. На нем можно выпекать, например, коржи для торта, печенье, десерты. Для запекания рыбы, мяса и овощей он тоже подойдет. Однако в таком случае нужно понимать, что блюдо может чуточку подгореть сверху и продукт рискует потерять сочность.

5. Тонкая офисная бумага, смоченная маслом

Такую бумагу нужно щедро смазать растительным маслом перед тем, как отправить в духовку. Далее ее выкладывают на противень или сковороду, а сверху кладут продукт, который нужно запечь. Также в эту бумагу можно просто завернуть продукты. Но для этого бумагу нужно помять, чтобы придать ей эластичности.

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