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Задача для настоящих гениев: нужно найти питона на берегу океана

Алёна Воронина
18 августа 2023, 17:28 обновлено 18 августа, 17:28
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Змея очень хорошо спряталась, и заметить ее сможет не каждый. Успех улыбнется лишь единицам
Питон, оптическая иллюзия
Нужно найти питона на берегу океана за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, Unsplash

Если вы хотите подготовиться к трудному рабочему дню или развлечь себя не очень сложными интеллектуальными упражнениями после работы, то пригодятся различные головоломки и оптические иллюзии. Они заставят вас сосредоточиться на чем-то одном и будут тренировать ваш мозг для выполнения различных задач. Следующая оптическая иллюзия заставит вас хорошенько поработать головой, ведь нужно будет найти питона на фотографии пейзажа.

На это задание дается всего 15 секунд Fresherslive. Поэтому не стоит мешкать, а лучше сразу приступать к выполнению задания.

На фото мы видим летний пейзаж – берег океана с растительностью и песком. Песчаная тропа ведет прямо к воде, а по бокам этой тропы растет трава и небольшие деревья. С первого взгляда на картинке мы можем не увидеть никаких животных, но такое впечатление обманчиво, ведь где-то там спряталась змея.

видео дня

Большой питон спрятался от наших глаз очень хорошо, ему удалось найти место, где его не будет видно, и буквально слиться с природой. Поэтому лишь самые внимательные смогут его найти, да еще и уложиться в предложенные 15 секунд.

Если вы решили испытать удачу, тогда вперед. Сосредоточьтесь на задаче, не отвлекайтесь ни на что другое и попытайтесь найти пресмыкающегося наперегонки со временем. Только настойчивым подчинится это задание.

В случае, если вам не удается найти питона за 15 секунд – не опускайте руки. Вы можете продолжать выполнять задание, не обращая внимание на время – главное, чтобы был результат.

Оптическая иллюзия
Нужно найти питона на берегу океана за 15 секунд/ Unsplash

Если вам до сих пор не удалось найти пресмыкающегося, оставляем небольшую подсказку – обратите внимание на правый край рисунка ближе к центру по вертикали.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Питон спрятался в правой части картинки/ Unsplash

Ранее мы рассказывали о загадке для самых внимательных, в которой нужно найти 2 котов на запутанной картинке. Большое количество предметов на рисунке будет отвлекать так сильно, что придется хорошенько напрячься для выполнения этого задания.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти скрытую девушку на картинке. Большое количество предметов на рисунке будет отвлекать так сильно, что придется хорошенько напрячься для выполнения задания.

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