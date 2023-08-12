Оптическая иллюзия с подвохом: нужно найти лису в зарослях за 8 секунд

Оптические иллюзии и загадки помогают держать мозг в тонусе. Ежедневное выполнение таких задач поможет улучшить умственные способности и обострить внимательность. Следующая загадка подчинится лишь наблюдательным людям, которые не боятся трудностей – нужно найти черно-бурую лису в зарослях.
Животное хорошо спряталось, но нужно успеть найти его всего за 8 секунд, пишет Fresherslive. Только самые сообразительные и внимательные смогут уложиться в это время.
На фото мы видим густой лес с высокими деревьями. Сквозь крону многочисленных деревьев лишь немного пробивается дневной солнечный свет. Разглядеть что-то среди такого лесного пейзажа трудно. Но где-то там спряталась лиса, которую нужно найти.
Придется приложить максимум усилий, чтобы заметить животное при таких условиях. Но не стоит опускать руки – лишь настойчивым это задание подчинится.
Сосредоточьтесь на выполнении задания, не отвлекайтесь и двигайтесь вперед.
Когда выполните задание, можете предложить загадку своим родным и друзьям – возможно они тоже захотят проверить свою наблюдательность и внимательность.
Если вам не удается найти лису на рисунке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правый нижний угол картинки и дерево, которое там растет.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Ранее мы рассказывали о загадке для людей с орлиным взглядом – нужно найти кольцо для принцессы. Отыскать спрятанный предмет на рисунке со сказочным сюжетом будет нелегко, поэтому справятся лишь самые сильные.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно отыскать сердце среди попугаев и цветов. Найти сердце смогут лишь единицы, ведь на это задание дается всего 15 секунд. Многие детали на картинке будут отвлекать от цели.
Вас также может заинтересовать: