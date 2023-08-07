Загадка только для гениев: нужно найти хорошо замаскированную змею среди листьев

Только самые внимательные смогут заметить то, что скрывается от нашего взгляда между листьями в лесу.

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Нужно найти змею среди листьев за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: Fresherslive, ua.depositphotos.com

Разнообразные сложные загадки могут "расшевелить" мозг перед сложным рабочим днем или помочь вам отдохнуть после тяжелой работы. Следующая загадка поможет потренировать свою внимательность и заодно проверить, насколько вы наблюдательный человек. Задание состоит в том, чтобы найти хорошо замаскированную змею среди листьев в лесу.

Пресмыкающееся нужно отыскать всего за 12 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому не теряйте времени и сразу приступайте к разгадыванию загадки.

На картинке мы видим толстый слой осенних листьев среди леса, и лишь кое-где пробиваются еще зеленые растеньица и лежат зеленые листочки.

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На первый взгляд кажется, что ничего кроме листьев на картинке увидеть нельзя. Но там спряталось пресмыкающийся, заметить которого смогут лишь единицы. Змея очень хорошо замаскировалась.

Попробуйте окинуть глазом сперва всю картинку – вдруг вам повезет и удастся найти пресмыкающегося сразу. Если такой трюк не удался, то просканируйте взглядом фото, заглядывая поочередно в каждый закоулок и анализируя каждую мелочь.

До сих пор не заметили змею? Не стоит расстраиваться. Просто дайте себе больше времени, не подгоняйте себя и продолжайте поиски до победного конца – пока не найдете то, что ищете.

Нужно найти змею среди листьев за 12 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается отыскать пресмыкающееся, даем небольшую подсказку – обратите внимание на центральную часть картинки, внимательно присмотритесь. Эта змея того же цвета, что и листья, на которых она лежит. Но есть отдельные детали, которые выдают ее присутствие, стоит лишь зацепиться за них взглядом.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Змея очень хорошо замаскирована/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке для самых хитрых – нужно найти собаку в "кошачьем царстве". Не так уж легко будет заметить единственного песика среди нашествия игривых пушистых котиков, да еще и уложиться в 15 секунд.

Также ранее мы рассказывали о сложной загадке для самых выносливых, в которой надо найти 10 отличий между картинками. Загадка с котиками может сбить с толку кого угодно. При этом задание нужно выполнить еще и очень быстро – за 20 секунд.

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