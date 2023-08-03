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Задача для гениев: нужно найти спрятанного тигренка в зоопарке

Алёна Воронина
3 августа 2023, 07:03
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Среди большого количества животных заметить тигренка будет непросто. А вы готовы бросить себе вызов?
Тигренок, головоломка
Нужно найти спрятанного тигренка в зоопарке за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: Unsplash, Fresherslive

Головоломки и оптические иллюзии – это не просто хорошее развлечение, но и очень эффективная тренировка для мозга. Если разгадывать такие загадки ежедневно, достаточно скоро вы заметите, насколько сильно улучшатся ваши умственные способности и обострится внимательность. Следующая загадка будет под силу не всем – придется приложить максимум усилий, чтобы найти тигренка на картинке.

Задание нужно будет выполнить всего за 12 секунд, что делает его еще более сложным пишет Fresherslive.

На картинке мы видим много животных – от больших слонов и львов до белочек, мышек и бабочек. Животные в этом "зоопарке" расположены в хаотичном порядке, поэтому заметить среди них тигренка будет непросто.

видео дня

"Сбивает" остроту взгляда еще и то, что на картинке присутствуют много разных цветов, и среди такого разноцветья заметить что-то крайне непросто.

Попробуйте осмотреть картинку сперва в целом, а затем – просматривая каждую частичку рисунка отдельно. Успех улыбнется лишь настойчивым, поэтому не стоит опускать руки и сдаваться.

Чтобы следить за временем, используйте таймер или секундомер. Чтобы вообще не отвлекаться даже на секундомер, можете попросить кого-то из родных или друзей контролировать время.

Головоломка
Нужно найти спрятанного тигренка в зоопарке за 12 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти тигренка на рисунке, даем небольшую подсказку – обратите внимание на правую часть рисунка ближе к самому верху.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Головоломка
Тигренок спрятался в верхней части рисунка/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке для тех, кто любит кошек – нужно найти хвостатого любимца в комнате. Коты умеют очень хорошо прятаться, поэтому не стоит рассчитывать, что эта задача будет легкой.

Также ранее мы рассказывали о загадке, от которой глаза будут разбегаться – нужно найти королеву среди стаи собак. Из-за большого количества деталей выполнить задачу будет непросто, поэтому лишь единицы смогут справиться с загадкой всего за 20 секунд.

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