Загадка для тех, кто любит кошек: нужно найти хвостатого любимца в комнате

Коты умеют очень хорошо прятаться, поэтому не стоит рассчитывать, что это задание будет легким.

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Нужно найти кота на картинке за 10 секунд/ коллаж: Главред, фото: Unsplash, Fresherslive

Оптические иллюзии и головоломки – это не только развлечение и способ хорошо провести время, но и отличная тренировка для мозга, которая помогает держать умственные способности на высоте. Поэтому не стоит пренебрегать таким простым и в то же время очень эффективным способом потренировать свой мозг. Следующая загадка будет посвящена поиску спрятанного животного – нужно будет найти кота в комнате.

На задание дается всего 10 секунд, что делает его еще тяжелее, пишет Fresherslive. Но это будет хорошим способом проверить вашу внимательность и наблюдательность.

На картинке мы видим интерьер комнаты. Наш взгляд сразу же натыкается на большой диван в центре рисунка, подушки, журнальный столик и другие предметы мебели и детали обстановки.

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Комната на первый взгляд кажется пустой. Но где-то там спрятался котик, которого нужно отыскать за указанное время.

Все мы знаем, что коты умеют прятаться особенно искусно, и нынешняя ситуация – не исключение. Котик так хорошо спрятался от наших глаз, что найти его будет очень непросто. Но если приложить усилия, то можно заметить домашнего любимца.

Попробуйте окинуть взглядом картинку всю вместе – вдруг вам удастся сразу увидеть кота. Если таким способом обнаружить спрятанное животное не удалось, тогда осмотрите каждый участок картинки по очереди в поисках хвостатого.

Когда выполните задание, можете предложить его своим родным и друзьям – возможно, они тоже будут не прочь проверить свою внимательность и наблюдательность.

Нужно найти кота на картинке за 10 секунд/ Fresherslive

Если вам не удается найти кота, даем небольшую подсказку – обратите внимание на окно.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Кот спрятался за окном/ Fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке для самых внимательных, в которой нужно найти змею, спрятанную среди листьев. Заметить змею на зеленой листве – непростое задание. Справиться с ним смогут лишь единицы.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии для тех, кто не боится трудностей – нужно найти орла на картинке. На сложном рисунке лишь единицы смогут всего за 15 секунд заметить орла, спрятавшегося среди других птиц в небе.

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