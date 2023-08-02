Кто такой "мазур" и откуда пошла такая фамилия: Авраменко дал неожиданный ответ

Все фамилии, которые произошли от этого слова, имеют интересную историю и связывают своих владельцев с Польшей.

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Авраменко объяснил, кто такой "мазур" и откуда пошла такая фамилия/ коллаж: Главред, фото: скрин

Фамилию "Мазур" и подобные ей слышали большинство из нас. Однако лишь единицы знают, откуда на самом деле пошли такие фамилии и что они означают.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, какое значение имеет общий термин "мазур" и почему это слово связано с Польшей.

"Сегодня мы выясним, кто такой или кто такая "мазур". Есть общее название, от которого происходит всем известная фамилия "Мазур". Так что же означает это общее название? Развернем словарь и найдем это слово. Таким образом, "мАзури" или "мазУри" (здесь двойное ударение) – это большая этническая группа поляков, живущая на северо-востоке Польши и говорящая на одном из диалектов польского языка", – пояснил Авраменко.

Также языковед рассказал, что словами "мазур" или "мазурка" называют польский национальный танец с трехдольным тактом, который распространился в других странах мира как бальный.

"Итак, Мазуры, Мазуренки, Мазурчуки – ваша фамилия так или иначе связана с Польшей", – подытожил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, кто такой (такая) "мазур":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед объяснил, как правильно говорить - "бритися" или "голитися". Часто могут возникать сомнения, какое из этих слов использовать правильно, а применение какого может быть ошибкой.

Также ранее Авраменко объяснил, почему "рукавиці" и "рукавички" – это разные вещи. Часто украинцы употребляют слово "перчатки", но такого слова в нашем языке вообще нет, подчеркнул языковед.

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