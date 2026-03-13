Доллар отошел от рекорда, евро резко подешевел: новый курс валют на 16 марта

На понедельник, 16 марта, Национальный банк Украины укрепил гривню по отношению к основным иностранным валютам. Доллар отошел от максимума, а евро и польский злотый подешевели вслед за ним. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 16 марта установлен на уровне 44,14 грн/долл. По сравнению с пятницей, 13 марта (44,16 грн/долл.), американская валюта подешевела на 2 копейки.
Более существенно снизился курс евро. Единая европейская валюта в понедельник будет стоить 50,67 грн/евро, что на 29 копеек меньше, чем было 13 марта (50,96 грн/евро).
На межбанковском рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,05/44,10 грн/долл., а гривни к евро - 50,56/50,60 грн/евро.
Курс злотого на 16 марта
Вслед за долларом и евро несколько подешевел и польский злотый. Его курс снизился почти на 9 копеек - с 11,96 грн до 11,87 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 13 марта Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар снова вырос и превысил 44 грн, евро также немного подорожал, а злотый незначительно подешевел.
Ранее сообщалось, что если курс закрепится выше 43,5 грн за доллар, он может вырасти до 44 грн. В целом в марте ожидаются колебания в пределах 43-44 грн за доллар.
Кроме того, в Национальном банке Украины заявили, что резких скачков курса доллара не ожидается. Колебания на валютном рынке зависят от баланса спроса и предложения, а также от внешних факторов, в частности ситуации на Ближнем Востоке.
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред