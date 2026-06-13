"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

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В Украине отреагировали на громкое заявление из США / коллаж Главред, фото УНИАН и Офис президента

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Тему "лабораторий" Россия использовала в своей пропаганде

Украина последовательно выполняет свои международные обязательства

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на очередную волну манипуляций в отношении отдельных программ сотрудничества в сфере биологической безопасности и общественного здравоохранения в Украине.

"В очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия", - подчеркнули в МИД.

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Министерство отметило, что сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты. Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями.

"Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений", - сообщили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что тема якобы "лабораторий по разработке биологического оружия" не нова - Россия использовала ее в своей пропаганде много лет. В то же время все российские обвинения были неоднократно опровергнуты на международном уровне.

"Так, в 2022 году по требованию Российской Федерации в соответствии со статьей V КБТЗ был проведен официальный консультативный процесс с участием государств-участников Конвенции, в ходе которого были предоставлены все данные о соответствующих программах сотрудничества, их целях и механизмах реализации. По результатам консультаций обвинения в якобы разработке биологического оружия или функционировании в Украине военных биологических программ не нашли никакого подтверждения. Соответствующие вопросы также рассматривались в рамках Совета Безопасности ООН, где не было представлено доказательств, подтверждающих выдвинутые Российской Федерацией утверждения", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что в декабре 2023 года Украина официально подтвердила свою позицию на встрече государств-участников КБТЗ, подчеркнув, что консультативный процесс 2022 года исчерпывающе рассмотрел указанные обвинения, а сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере общественного здравоохранения полностью соответствует положениям Конвенции.

"Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности. Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации или российскую пропаганду", — говорится в заявлении.

Позиция Минздрава

Министерство здравоохранения Украины отреагировало на публикацию директором Национальной разведки США Тулси Габбард данных, которые якобы свидетельствуют о длительном финансировании правительством США более 120 "биолабораторий", в том числе и в Украине.

Как отметили в украинском министерстве, Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) и никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия.

Сотрудничество между Украиной и США в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты, говорится в заявлении ведомства.

Там уточнили, что речь идет о деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и носит исключительно гражданский характер.

Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений.

"Они в принципе не предназначены и не могли использоваться для разработки биологического оружия или проведения исследований, направленных на создание патогенов с повышенной опасностью", – подчеркнули в Минздраве.

Минздрав Украины отмечает, что наличие в лабораториях образцов патогенов не является исключительным или необычным явлением. Такие образцы используются во всем мире для диагностики, эпидемиологического надзора, научных исследований и реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.

"Украина остается приверженной принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности. Считаем важным опираться на результаты уже проведенных международных консультаций и проверенные факты, а не на предположения или интерпретации отдельных аспектов программ международной технической помощи", – резюмировали в ведомстве.

Эксперт оценил масштабы поддержки Украины

Политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований Центр прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что Украина продолжает получать значительную помощь от зарубежных партнеров. По его мнению, ведущую роль в этом процессе играет Европейский Союз, который оказывает стране как финансовую поддержку, так и содействует поставкам вооружений и военной техники.

Эксперт отметил, что европейские государства участвуют в финансировании закупок американского оружия для Украины. Он также напомнил о переговорах, прошедших 18 августа в Вашингтон, где обсуждалась возможность запуска масштабной программы военных закупок на сумму от 90 до 100 миллиардов долларов.

По словам Фесенко, подобные инициативы направлены не только на удовлетворение текущих оборонных потребностей, но и на укрепление долгосрочных возможностей Украины в сфере безопасности. Он считает, что активная поддержка западных союзников существенно осложняет для России реализацию ее военных и политических целей.

Как сообщал Главред, ранее госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг попыток дипломатического урегулирования войны, заявил, что Штаты больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

США намерены продолжать поддержку Украины и искать новые возможности для предоставления необходимой помощи в защите от российской агрессии. Такое заявление сделал министр обороны США Пит Хегсет.

Напомним, американские военные развернули украинскую систему противодействия дронам "Карта неба" на ключевой авиабазе в Саудовской Аравии после серии ударов иранских беспилотников и ракет.

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Об источнике: МИД Украины Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

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