США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

https://glavred.info/world/ssha-vse-zh-skoristalis-dopomogoyu-ukrajini-de-rozgornuli-ukrajinsku-sistemu-proti-droniv-10758749.html Ссылка скопирована

США начали использовать украинскую технологию борьбы с дронами после атак Ирана

Главное из новости:

США развернули украинскую противодроновую систему "Карта неба"

Атаки Ирана обнажили слабость ПВО США

видео дня

Американские военные развернули украинскую систему противодействия дронам "Карта неба" на ключевой авиабазе в Саудовской Аравии после серии ударов иранских беспилотников и ракет. По данным Reuters, платформу установили на базе Принца Султана, а украинские инструкторы уже прибыли для обучения американских подразделений.

Украинская технология на американской базе

Система Sky Map, созданная компанией Sky Fortress, в течение последних недель интегрирована в оборонный контур базы. Она объединяет данные с радаров и датчиков в единую сеть, что позволяет быстро обнаруживать и сопровождать воздушные цели, включая иранские Shahed.

Платформа стала ответом на недавние атаки, в ходе которых были уничтожены самолеты, повреждена инфраструктура и погиб по меньшей мере один военный. Аналитики отмечают, что эти инциденты обнажили слабые места американской ПВО.

Старший научный сотрудник Hudson Institute Тимоти Уолтон заявил:

"В сфере противоракетной обороны США по всему миру существуют давние пробелы. Это хорошо понимают, но этот вопрос не решали".

Политический контекст

Развертывание украинской технологии произошло менее чем через месяц после заявления президента Дональда Трампа, который публично отверг необходимость помощи Украине в сфере противодроновой обороны. Тогда он заявил: "Нам не нужна их помощь в обороне от беспилотников".

Несмотря на это, Пентагон увеличивает инвестиции в противодроновые решения — на эти цели уже выделено 350 млн долларов. В то же время в США признают, что полностью устранить угрозу невозможно.

Как работает "Карта неба"

Платформа является центральной системой управления, которую украинские военные активно применяют на фронте. Она анализирует данные с тысяч датчиков, формирует воздушную картину в реальном времени и координирует перехват.

Sky Fortress была основана в 2022 году украинскими инженерами при поддержке оборонной инициативы Brave1.

На базе также используются другие решения — перехватчики Merops и американские системы Coyote. Во время испытаний происходили инциденты: один из дронов-перехватчиков потерял управление и врезался в инфраструктуру.

Представитель RTX настаивает на эффективности американских систем: "Перехватчик Coyote доказал свою высокую эффективность, победив сотни воздушных угроз".

БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Война в Иране — новости по теме

Как сообщал Главред, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства на период действия режима прекращения огня.

Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп усиливает дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном, и сигналом этого стало объявленное им временное перемирие между Израилем и Ливаном.

Трамп ранее также говорил, что конфликт в Иране фактически подходит к концу. По его словам, ситуация оказалась под контролем после переброски американских сил, что позволило предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Reuters Reuters — британское новостное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. Всего агентство имеет 197 бюро, работающих по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред