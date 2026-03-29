Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

Такая миссия может подвергнуть военнослужащих США множеству угроз, включая иранские беспилотники и ракеты, наземный огонь и самодельные взрывные устройства.

https://glavred.info/world/novyy-bolee-opasnyy-etap-voyny-ssha-styagivayut-na-blizhniy-vostok-tysyachi-voennyh-10752698.html Ссылка скопирована

США готовятся к многонедельной наземной операции в Иране

Главное из новости:

США готовят точечные операции в Иране

Рассматривается захват стратегических иранских островов

Морпехи США переброшены в Персидский залив

видео дня

Пентагон разрабатывает планы потенциальных наземных операций на территории Ирана, которые могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними дискуссиями в администрации президента Дональда Трампа.

По их словам, в регион уже переброшены тысячи американских военных, что свидетельствует о подготовке к новому этапу противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

Не вторжение, а серия высокоточных операций

По информации собеседников издания, речь не идет о полномасштабном вторжении. Вместо этого Пентагон рассматривает сценарии ограниченных рейдов, которые могут выполнять подразделения спецопераций и обычная пехота. Такие миссии предусматривают точечные удары по объектам, представляющим угрозу для американских и союзных судов в Персидском заливе.

Впрочем, риски для военных США остаются значительными: иранские дроны и ракеты, минирование побережья, наземный огонь и самодельные взрывные устройства могут существенно осложнить любую операцию.

Остров Харг — в центре внимания

Одним из ключевых вариантов, обсуждавшихся в последние недели, является возможный захват острова Харг — стратегического узла экспорта иранской нефти. Также рассматриваются другие острова вблизи Ормузского пролива, где, по оценкам американских военных, может размещаться оружие, способное атаковать коммерческие и военные корабли.

Один из чиновников отметил, что операция может длиться "несколько недель", другой — что "пару месяцев", в зависимости от масштаба задач и реакции Ирана.

Усиление сил США в регионе

В Персидский залив уже прибыл 31-й экспедиционный корпус морской пехоты — около 2200 военных. Это формирование способно проводить десантные и рейдовые операции, но имеет ограничения по продолжительности автономных боевых действий без дополнительных поставок.

Политический эффект и стратегические риски

Американские чиновники считают, что контроль над иранской территорией может создать рычаги влияния на Тегеран в будущих переговорах. В то же время самым большим вызовом станет удержание захваченных позиций и защита военных в случае затяжного противостояния.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели. В частности, США рассчитывают закончить войну до встречи Трампа с Си Цзиньпином в мае.

25 марта на благотворительном ужине в поддержку предвыборной кампании республиканского крыла в Палате представителей в Вашингтоне Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном продолжаются, однако иранская сторона опасается публично об этом говорить.

23 марта Трамп объявил о приостановке ударов американских войск по энергетическим объектам Ирана на 5 дней. Решение было принято по итогам переговоров американской и иранской сторон.

Ранее Трамп четко определил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Об источнике: The Washington Post The Washington Post — американская газета, издаваемая в Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред