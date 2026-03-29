Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

Дарья Пшеничник
29 марта 2026, 11:28
Такая миссия может подвергнуть военнослужащих США множеству угроз, включая иранские беспилотники и ракеты, наземный огонь и самодельные взрывные устройства.
США готовятся к многонедельной наземной операции в Иране

Главное из новости:

  • США готовят точечные операции в Иране
  • Рассматривается захват стратегических иранских островов
  • Морпехи США переброшены в Персидский залив

Пентагон разрабатывает планы потенциальных наземных операций на территории Ирана, которые могут длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с внутренними дискуссиями в администрации президента Дональда Трампа.

По их словам, в регион уже переброшены тысячи американских военных, что свидетельствует о подготовке к новому этапу противостояния между Вашингтоном и Тегераном.

Не вторжение, а серия высокоточных операций

По информации собеседников издания, речь не идет о полномасштабном вторжении. Вместо этого Пентагон рассматривает сценарии ограниченных рейдов, которые могут выполнять подразделения спецопераций и обычная пехота. Такие миссии предусматривают точечные удары по объектам, представляющим угрозу для американских и союзных судов в Персидском заливе.

Впрочем, риски для военных США остаются значительными: иранские дроны и ракеты, минирование побережья, наземный огонь и самодельные взрывные устройства могут существенно осложнить любую операцию.

Остров Харг — в центре внимания

Одним из ключевых вариантов, обсуждавшихся в последние недели, является возможный захват острова Харг — стратегического узла экспорта иранской нефти. Также рассматриваются другие острова вблизи Ормузского пролива, где, по оценкам американских военных, может размещаться оружие, способное атаковать коммерческие и военные корабли.

Один из чиновников отметил, что операция может длиться "несколько недель", другой — что "пару месяцев", в зависимости от масштаба задач и реакции Ирана.

Усиление сил США в регионе

В Персидский залив уже прибыл 31-й экспедиционный корпус морской пехоты — около 2200 военных. Это формирование способно проводить десантные и рейдовые операции, но имеет ограничения по продолжительности автономных боевых действий без дополнительных поставок.

Политический эффект и стратегические риски

Американские чиновники считают, что контроль над иранской территорией может создать рычаги влияния на Тегеран в будущих переговорах. В то же время самым большим вызовом станет удержание захваченных позиций и защита военных в случае затяжного противостояния.

НАТО vs "Ось зла"
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Операция США против Ирана — последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели. В частности, США рассчитывают закончить войну до встречи Трампа с Си Цзиньпином в мае.

25 марта на благотворительном ужине в поддержку предвыборной кампании республиканского крыла в Палате представителей в Вашингтоне Трамп заявил, что переговоры между США и Ираном продолжаются, однако иранская сторона опасается публично об этом говорить.

23 марта Трамп объявил о приостановке ударов американских войск по энергетическим объектам Ирана на 5 дней. Решение было принято по итогам переговоров американской и иранской сторон.

Ранее Трамп четко определил свою позицию относительно завершения американской военной операции против Ирана. Он заявил журналистам, что не видит оснований для переговоров с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post — американская газета, издаваемая в Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

12:02Украина
РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

10:55Украина
РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

10:16Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Китайский гороскоп на сегодня, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

Последние новости

12:41

Карта Deep State онлайн за 29 марта: что происходит на фронте (обновляется)

12:34

Удалит накипь, плесень и неприятный запах: сколько лимонной кислоты нужно насыпать в стиралку

12:11

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля: Тельцам - прогресс, Ракам - потери

12:02

РФ била тысячами БпЛА, КАБов и десятками ракет: Зеленский раскрыл мрачные детали

11:28

Новый, более опасный этап войны: США стягивают на Ближний Восток тысячи военных

Новые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреляНовые выплаты, доступные лекарства и доллар по 45: что изменится для украинцев с 1 апреля
11:21

Китайский гороскоп на завтра, 30 марта: Лошадям - ссоры, Тиграм - перемены

10:55

РФ ударила Кинжалом и сотнями дронов: стали известны детали "прилетов"

10:18

Бедняков жестко высказался про скандал вокруг "Орла и Решки": "Это мой выбор"

10:16

РФ готовит новую волну атак на одном из стратегических направлений: где ожидается удар

Реклама
09:58

В Rheinmetall презрительно отозвались о дронах ВСУ: жесткий ответ Украины

09:08

Взрывы и пожар после мощной атаки дронов: под ударом стратегический нефтепорт РФВидео

08:57

Почему Украину до сих пор не приняли в НАТО: The Telegraph раскрыл, что сдерживает альянс

07:55

Восемь детей и двое взрослых ранены на Николаевщине в результате удара РФ

05:50

Начало "белой полосы": трем знакам зодиака наконец улыбнется фортуна

05:09

В Киеве в доме, подлежащем сносу, нашли бесценное сокровище — что там былоВидео

04:32

С кем легко сделать карьеру: названы лучшие рабочие союзы по гороскопу

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке китаянки с чаем за 33 секунды

02:02

Зачем держать спичечную коробку за унитазом: этот трюк решает назойливую проблему

01:33

Есть раненый: РФ ударила дроном по дому на Киевщине

00:39

Россия штурмует в двух областях: что происходит на фронте

Реклама
28 марта, суббота
22:27

Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

21:06

Летят "Кинжалы": Россия подняла в воздух МиГ-31К

21:01

Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

20:10

Россияне активизировались вблизи Покровска: военные назвали горячие направления

19:43

Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

19:27

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

19:18

57-летняя Кайли Миноуг показала стройные ножки в коротком платье

19:15

Химчистка не понадобится: как почистить сиденья в авто без дорогой химииВидео

19:10

Игра на Ближнем Востоке: Алексей Кущ объяснил роль Саудовской Аравии в войнемнение

18:43

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

18:40

Хозяева москвичи: Димопулос с россиянками затусила в ночном клубе

18:32

Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

18:08

Окончание отопительного сезона в Украине: в ДТЭК назвали сроки

17:29

"Все мечтают": блогерша Верба похвасталась дорогой покупкой

17:06

Зеленский резко ответил на обвинения Рубио во лжи – что он сказал

17:02

Гороскоп Таро на завтра 29 марта: Девам - честность, Раку - откровения

16:37

Ситуация в войне резко изменилась: в Раде готовят новый сценарий, когда наступит мир

16:27

Испортите одежду: 5 вещей, которые категорически нельзя стирать с кондиционером

16:19

Три знака зодиака вскоре попрощаются с одиночеством и засияют - кто ни

16:18

Придётся платить больше: в апреле взлетят цены на две категории продуктов

Реклама
15:39

Какой церковный праздник 29 марта: что можно и нельзя делать в этот день

15:38

Как растопить мед за считанные минуты: лайфхак, о котором знают единицы

15:22

Украине грозит дефицит дизельного топлива: Зеленский сделал тревожное заявление

15:14

Киевский национальный университет является полноправным участником мирового образовательного пространства — Бугров новости компании

14:57

"Ни разу не говорили": сын известного актера рассказал об отношениях с отцом

14:41

РФ готовит новое наступление: в ВСУ предупреждают о резком обострении ситуации

14:35

Нагиева внесли в "черный список" в России из-за Украины

14:30

Проект Григория Козловского приносит результаты: "Рух" обыграл "Баварию" со счётом 2:0Видео актуально

14:18

В Иране заявили об уничтожении склада, где находился 21 украинец — в МИД отреагировали

14:15

Кейт и Уильям готовятся принять серьезное решение в отношении детей

