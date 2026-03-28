Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

Кратко:
- Путин, вероятно, усилил охрану вокруг своей резиденции
- Это может свидетельствовать о страхе перед внешними угрозами
- Не исключено, что Путин параноидально обеспокоен собственной жизнью
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, усилил охрану вокруг своей резиденции и стал реже выезжать. Это может свидетельствовать не только о страхе перед внешними угрозами, но и о нервозности внутри самой российской системы. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан в эфире 24 Канала.
По его словам, российский диктатор мог получить тревожные сигналы от разведки. Кроме того, после последних громких событий Путин мог серьезнее обеспокоиться безопасностью своей семьи и собственного окружения.
"Путин, как и все диктаторы, параноидально озабочен собственной жизнью. В конце концов, его по-настоящему волнует только собственная жизнь", — подчеркнул он.
Райан напомнил, что ранее были случаи, когда Путин максимально изолировался, почти никого к себе не подпускал и демонстрировал болезненную зацикленность на собственной безопасности.
"Вероятно, у него была какая-то разведывательная информация, и после недавнего убийства лидера Ирана он забеспокоился о своей безопасности и безопасности своей семьи и усилил меры предосторожности вокруг себя", — считает генерал-майор в отставке.
Он также добавил, что нынешние шаги Кремля являются реакцией на конкретные риски.
"Речь идет уже не только о защите резиденции, а о страхе Путина перед тем, что угроза может прийти и извне, и изнутри самой российской системы", — подытожил Мик Райан.
Напомним, как сообщал Главред, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что россияне жалуются на ухудшение жизни, но они не связывают свои проблемы с войной против Украины. Поэтому смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов.
Оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявляла, что в окружении Путина распространено магическое мышление. В частности, в Кремле царит полное мракобесие с экстрасенсами, астрологами, шаманами и другими подобными практиками, к которым КГБ, по ее словам, прибегало еще с давних времен.
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
