Путин усилил охрану и стал реже выезжать: чего боится диктатор

Генерал-майор в отставке считает, что Путин сейчас всерьёз обеспокоен своей безопасностью.

Путин боится за свою жизнь

Кратко:

Путин, вероятно, усилил охрану вокруг своей резиденции

Это может свидетельствовать о страхе перед внешними угрозами

Не исключено, что Путин параноидально обеспокоен собственной жизнью

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, усилил охрану вокруг своей резиденции и стал реже выезжать. Это может свидетельствовать не только о страхе перед внешними угрозами, но и о нервозности внутри самой российской системы. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан в эфире 24 Канала.

По его словам, российский диктатор мог получить тревожные сигналы от разведки. Кроме того, после последних громких событий Путин мог серьезнее обеспокоиться безопасностью своей семьи и собственного окружения.

"Путин, как и все диктаторы, параноидально озабочен собственной жизнью. В конце концов, его по-настоящему волнует только собственная жизнь", — подчеркнул он.

Райан напомнил, что ранее были случаи, когда Путин максимально изолировался, почти никого к себе не подпускал и демонстрировал болезненную зацикленность на собственной безопасности.

"Вероятно, у него была какая-то разведывательная информация, и после недавнего убийства лидера Ирана он забеспокоился о своей безопасности и безопасности своей семьи и усилил меры предосторожности вокруг себя", — считает генерал-майор в отставке.

Он также добавил, что нынешние шаги Кремля являются реакцией на конкретные риски.

"Речь идет уже не только о защите резиденции, а о страхе Путина перед тем, что угроза может прийти и извне, и изнутри самой российской системы", — подытожил Мик Райан.

Напомним, как сообщал Главред, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что россияне жалуются на ухудшение жизни, но они не связывают свои проблемы с войной против Украины. Поэтому смена власти в Москве может произойти не по народной инициативе, а в результате дворцовых переворотов.

Оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова заявляла, что в окружении Путина распространено магическое мышление. В частности, в Кремле царит полное мракобесие с экстрасенсами, астрологами, шаманами и другими подобными практиками, к которым КГБ, по ее словам, прибегало еще с давних времен.

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс". Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года.

