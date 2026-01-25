Укр
"Другого объяснения нет": зачем Путину шаманы и экстрасенсы, раскрыт секрет

Юрий Берендий
25 января 2026, 18:07
Вокруг Путина годами формировали культ "избранности", опираясь на мессианские символы, оккультные практики и другие манипуляции, указала Максакова.
Максакова объяснила, для чего Кремль активно использует шаманов и экстрасенсов / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • В Кремле создают образ "набожности" Путина
  • Режим привлекает экстрасенсов, шаманов и астрологов для своих целей

Образ "набожного" диктатора и военного преступника Путина давно вызывает диссонанс, ведь он не согласуется с его биографией. Об этом в чате на Главреде рассказала оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

Она отметила, что в окружении Путина распространено магическое мышление.

видео дня

"Как-то я задала этот вопрос Михаилу Иосифовичу Веллеру, поскольку это противоречие удивляет, зная биографию Путина, его цинизм, откуда вдруг такая набожность. Михаил Иосифович сказал: "Ну, он-то знает, какой он ничтожество". Глядя на то, каких высот он достиг, он сам себе это объяснить не может никак, кроме как провидением. Вот в этой черепной коробке и поселилась бред мессианства", - подчеркнула она.

Максакова вспомнила, что для него целенаправленно создавали сценарии, призванные навязать идеи собственной мессианской роли. В частности, во время визита на Афон перед кортежем Путина вели осла, после чего это подавали как символический жест, связанный с библейским сюжетом и якобы признаком его "избранности". Именно поэтому, по ее словам, возникает вопрос, почему Путин оказался настолько восприимчивым к подобным выдумкам.

В целом, по ее оценке, в Кремле царит сплошное мракобесие с экстрасенсами, астрологами, шаманами и другими подобными практиками, к которым КГБ, по ее словам, прибегало еще с давних времен.

Смотрите видео, в котором Мария Максакова рассказала о шансе на завершение войны, Кабаевой, детях Путина, бункерах и настоящей страсти российского диктатора:

"Среди них есть искренне убежденные в своих сверхспособностях шизофреники, а есть и подыгрывающие, просто инфильтрированные, чтобы узнавать какие-то вещи. Среди них куча агентов, которые под видом гаданий узнают подноготную и втираются в доверие. Плюс эта публика еще и разносит нужные идеи. Например, появится какой-то возвеличенный экстрасенс или гадалка, скажет что-то кому-то из "попсы", и тот повсюду это "пророчество" разносит. Так было в 2021 году, когда через агентурную сеть "провидцев" пытались убедить всех в безальтернативности выбора в пользу Путина – мол, все решено парадом планет, Марсом в Овне, Юпитером в Стрельце, при этом сами, извините, в дупе. Примерно так подавалась определенность, фатальность, обреченность. Вот такая вот больница с магическим мышлением", - резюмировала она.

Психологические проблемы Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, физиогномист и кандидат психологических наук Светлана Арефния заявила, что у президента РФ Владимира Путина можно заметить черты психопатии. К таким выводам она пришла после анализа видеозаписи его встречи с экс-министром обороны России Сергеем Шойгу.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская также утверждает, что у Владимира Путина якобы проявляются признаки шизофрении. По ее словам, на это указывают определенные внешние характеристики, которые можно наблюдать во время его публичных выступлений.

Украинская мольфарка Магдалена Мочиовски заявила, что вокруг президента России работает большое количество экстрасенсов. Она также высказала предположение, что его жизнь может оборваться в ближайшее время.

О личности: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977, Мюнхен, ФРГ) – российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеро Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и стране, пишет Википедия.

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
"Другого объяснения нет": зачем Путину шаманы и экстрасенсы, раскрыт секрет

