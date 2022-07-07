На Путина работает армия экстрасенсов: создает перед смертью сверхмощный барьер - мольфарка

На Путина работает армия экстрасенсов, он готовится к смерти / Reuters

На президента России Владимира Путина работает целая армия экстрасенсов. Уже совсем скоро он может умереть. Об этом заявила украинская мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски в эфире Апостроф TV.

Мольфарка убеждена, что Путин создает вокруг себя сверхмощный энергетический барьер, который будет трудно перебить.

"У него есть и в дальнейшем планы, и не только на Украину. Этот человек сам не знает, чего он хочет. Понимая, что его дни сочтены, он старается себя усилить различными шаманскими магическими ритуалами. Он пытается предсказать свое будущее, которое никто не может предсказать, потому что экстрасенсорика не является точной наукой - это не математика, что все можно вычислить от А до Я", - сказала Магдалена Мочиовски.

Она добавила, что Путин внимательно следит за датами и серьезно интересуется нумерологией. С первого дня войны РФ против Украины все поступки Путина связаны с цифрами 2 и 4.

"Он очень следит за такими вещами, как нумерология, как солнцестояние, как парад планет. Он все просчитывает как с точки зрения математики и нумерологии, так и с точки зрения шаманизма и оккультной черной магии", - добавила мольфарка.

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Как сообщал Главред, известный экстрасенс, участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов прогнозирует, что президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года. При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета. Он не исключил, что у хозяина Кремля ухудшится психическое состояние, что приведет к мании преследования.

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