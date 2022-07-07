УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

На Путина работает армия экстрасенсов: создает перед смертью сверхмощный барьер - мольфарка

7 июля 2022, 22:14

Мольфарка уверена, что все действия Путина, связанные с цифрами 2 и 4. Он интересуется нумерологией.

false
На Путина работает армия экстрасенсов, он готовится к смерти / Reuters

На президента России Владимира Путина работает целая армия экстрасенсов. Уже совсем скоро он может умереть. Об этом заявила украинская мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски в эфире Апостроф TV.

Мольфарка убеждена, что Путин создает вокруг себя сверхмощный энергетический барьер, который будет трудно перебить.

"У него есть и в дальнейшем планы, и не только на Украину. Этот человек сам не знает, чего он хочет. Понимая, что его дни сочтены, он старается себя усилить различными шаманскими магическими ритуалами. Он пытается предсказать свое будущее, которое никто не может предсказать, потому что экстрасенсорика не является точной наукой - это не математика, что все можно вычислить от А до Я", - сказала Магдалена Мочиовски.

Она добавила, что Путин внимательно следит за датами и серьезно интересуется нумерологией. С первого дня войны РФ против Украины все поступки Путина связаны с цифрами 2 и 4.

"Он очень следит за такими вещами, как нумерология, как солнцестояние, как парад планет. Он все просчитывает как с точки зрения математики и нумерологии, так и с точки зрения шаманизма и оккультной черной магии", - добавила мольфарка.

Читайте такжеМольфарка рассказала о "ведьмовское зелье" Путина из ядовитых грибов и оленьей мочи

Как сообщал Главред, известный экстрасенс, участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов прогнозирует, что президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года. При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета. Он не исключил, что у хозяина Кремля ухудшится психическое состояние, что приведет к мании преследования.

Другие новости:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:02

Цены на бензин рухнут: что будет с топливом в Украине

22:51

"ВСУ идут": мэр города в Херсонской области призвал людей выехатьВидео

22:51

"Пропаганда и геноцид": у Зеленского резко ответили на бредни Путина в Госдуме

22:48

Экс-судья украинского "Х-фактора" Ирина Дубцова высказалась о войне в Украине

22:20

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
22:18

У Илона Маска обнаружились двое внебрачных детей

22:14

"На практике так и есть": Путин признал боевиков ОРДЛО российскими военными

22:14

На Путина работает армия экстрасенсов: создает перед смертью сверхмощный барьер - мольфаркаВидео

21:48

В Украине медикам серьезно поднимут зарплату: новый механизмВидео

21:39

"Отца уже не было дома": Зеленская впервые рассказала, как убегала с детьми от ужасов войны

21:22

Изменений пока нет: в Генштабе рассказали о возможном нападении со стороны БеларусиВидео

21:14

"Одни моралисты и идиоты": российскую телеведущую опозорили в ТурцииВидео

20:51

Арестович ответил на "апокалиптические прогнозы" по войне с РоссиейВидео

20:40

"Мы не позволим этого": итальянский ведущий в прямом эфире разнес пропагандиста Соловьева

20:22

"Россия еще ничего не начинала всерьез в Украине": Путин мощно побредил перед ГосдумойВидео

20:19

Белорусы выступили против втягивания их в войну с УкраинойВидео

20:03

Кабмин принял важное решение: будут ли повышать тарифы на светВидео

19:53

Будет созревать в два раза быстрее: как сделать так, чтобы перец покраснелВидео

19:41

Памперсы почти 2 тысячи гривен: цены на основные товары в Мариуполе зашкаливаютВидео

19:35

Оккупанты бежали в панике: ВСУ отбили штурм возле Бахмута и "поджарили" врага - ГенштабВидео

Реклама
19:19

Россияне беспощадно ударили по Харькову из РСЗО: первые подробностиВидео

19:09

"А боевые гуси куда делись?": Россия обвинила США и Украину в разведении "боевых" клещейВидео

19:07

Гороскоп на завтра, 8 июля 2022: Овнам – деньги, Весам – подарок судьбы, Рыбам – козни недоброжелателейВидео

19:04

На смену Джонсону может прийти еще один фанат Украины: новый партийный опросВидео

18:52

Как мыть голову каждый день и не испортить волосы: топ-4 правилаВидео

18:45

Готова ли Беларусь к войне против Украины: ответ эксперта

18:37

"Ты герой, тебя все любят": Джонсон срочно позвонил Зеленскому после своей отставкиВидео

18:23

Приметы на 8 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:21

Тыкали пальцами и кричали - "Русские, вон": туристы из РФ пожаловались на "русофобию" в Греции

18:12

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

18:10

Уже составлен план: Беларусь угрожает Польше ракетными ударами

18:00

"Настоящий друг Украины": Зеленский прокомментировал отставку ДжонсонаВидео

17:55

Невероятно вкусный и очень хрустящий рулет из лаваша с простой начинкой: быстрый рецептВидео

17:53

Достаточно для бомбардировок на несколько месяцев: СМИ посчитали, сколько ракет осталось в РФВидео

17:51

Украину "подморозит": синоптики назвали даты резкого изменения погодыВидео

17:44

Большой куш, карьерный взлет или любовь на всю жизнь: 3 знакам зодиака крупно повезет в ближайшее времяВидео

17:27

Мобилизованных хотят лишить зарплаты со старой работы: Рада приняла закон и направила Зеленскому

17:08

ВСУ юбилейный раз "ударили" по оккупантам в Чернобаевке - АрестовичВидео

16:43

В армии оккупантов новый корпус, но технику для него уже разворовали - журналист Цымбалюк

16:30

В Кременной оккупанты расстреливают людей на улице: их приводят коллаборанты - ГайдайВидео

Реклама
16:13

"Груз 200" для Татарстана: ВСУ ликвидировали капитана российской армии СайфуллинаВидео

15:59

У Зеленского эмоционально прокомментировали отставку ДжонсонаВидео

15:52

Российская армия в ближайшее время может осуществить наступление на Запорожье - Минобороны

15:51

Бен Уоллес или Лиз Трасс: СМИ назвали преемников Джонсона

15:40

Как избавиться от неприятного запаха обуви в домашних условиях: 5 чрезвычайно простых способов

15:40

Карлос Сантана потерял сознание во время концертаВидео

15:22

ВСУ ликвидировали российского подполковника Иголкина в МелитополеВидео

15:16

Голливудская звезда Кейт Бланшетт сделала документальный фильм о боях за ХарьковВидео

15:02

Оккупанты ударили авиаракетами по Краматорску: есть жертвыВидео

15:00

Стало известно, почему Лорак пошла на вечеринку Киркорова, но пряталась

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять