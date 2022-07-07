Мольфарка рассказала о "ведьмином зелье" Путина из ядовитых грибов и оленьей мочи

Путин пьет "ведьмино зелье" из ядовитых грибов и оленьей мочи / Фото УНИАН, pixabay.com

Мольфарка, участница секретного "батальона 14" Магдалена Мочиовски рассказала, что для поддержания здоровья российский диктатор Владимир Путин пользуется не только традиционной медициной, но и разнообразными шаманскими зельями.

По ее словам, шаманы готовят специальное зелье, которое помогает восстановить энергию. Его варят во время полнолуния.

"Туда входят разные ингредиенты. В том числе шкурка, которую сбросила змея. То есть это практически ведьмино зелье. Некоторые шаманские снадобья содержат ядовитые грибы, оленью мочу, перемолотые рога оленя и много нетрадиционных ингредиентов", - рассказала Мочиовски в интервью Апострофу.

По словам мольфарки, в какой-то степени снадобье действительно помогает, но вполне возможно, что срабатывает эффект плацебо, когда человек просто верит в то, что это может помочь.

"Есть специальные грибы, которые растут только в Сибири, есть разный мох, который растет в Сибири, и многие другие виды целебных растений, которые помогают. Но я еще раз говорю: эти вещи помогают только до поры до времени", - добавляет знахарка.

Напомним, Магдалена Мочиовски говорила, что хозяин Кремля на самом деле нездоров, но Путин не в коме, как ранее писали СМИ. Читайте такжеПутин и Шойгу "омолаживаются" в кровавых ваннах из рогов оленей - СМИ

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