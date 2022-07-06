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"Он не в коме, еще ходит": мольфарка спрогнозировала, когда умрет Путин

6 июля 2022, 09:38

Магдалена Мочиовски утверждает, что Путин действительно серьезно болен. Для восстановления сил он использует в том числе и нетрадиционную медицину.

Владимир Путин
Владимир Путин прошел химиотерапию, заявила мольфарка / Reuters

В Сети неоднократно появлялась информация о том, что президент страны-агрессора Владимир Путин серьезно болен и дни его сочтены. Мольфарка Магдалена Мочиовски говорит, что хозяин Кремля на самом деле нездоров и для восстановления сил использует в том числе и нетрадиционную медицину. Однако в какой-то момент эти методы перестанут действовать.

"Нетрадиционные способы исцеления ему (Путину, -ред.) назначают его шаманы, к которым он ездит в Сибирь. Он это практикует. Есть очень много нетрадиционных методов, с помощью которых можно подкрепить организм. И когда его батарейка уже садится, он летит в Сибирь, купается в крови оленей и многое другое. Он усиливает себя и потом идет дальше в бой", - рассказала экстрасенс в эфире Апостроф TV.

Мочиовски добавила, что настанет день, когда эти методы уже не будут помогать Путину, потому что со временем они исчерпывают себя.

"Он болен. Это видно по нему, видно по его энергетике, видно по его виду. Он болен онкологией. Традиционными и нетрадиционными методами лечения сейчас делают все для того, чтобы его вытащить из этого состояния", - рассказала специалист.

Читайте такжеПутин и Шойгу "омолаживаются" в кровавых ваннах из рогов оленей - СМИЭкстрасенс считает, что Путин не в коме.

"В коме его нет, он еще ходит. Но то, что он прошел химиотерапию, это явно видно по всему организму. Мы это видим как по энергетике, так и по мимике. Более того, метастазы в организме его поглощают", - резюмировала Мочиовски.

Путин болен - что известно

Президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики обнаружили у него рак крови, пишет британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, ранее руководивший отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

В начале июня журналистам стало известно, что Путина готовят к операции. По данным СМИ, у президента РФ диагностировали рак поджелудочной железы. Болезнь прогрессирует. Операция если и продлит жизнь Путина, то ненадолго. По мнению источников, речь идет максимум о 3-4 месяцах.

Позже СМИ писали со ссылкой на источники в разведке, что президент страны-агрессора Владимир Путин впал в кому якобы после неудачной операции.

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