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"Путин серьезно болен, его дни сочтены": мольфарка выдала мрачный прогноз насчет президента РФ

11 января 2022, 09:43

Авторитетная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски говорит, что на Путина работают сибирские шаманы, которые напрямую берут силы у демонических существ.

путин
Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин уже достаточно давно лечится от серьезного онкологического заболевания. Вдобавок его энергетически "заряжают" люди, которые имеют магические способности. Об этом в комментарии "Апостроф TV" рассказала авторитетная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.

Она говорит, что на Путина работает целых 13 сибирских шаманов, которые напрямую берут силы у природных стихий и демонических существ. И вот они-то защищают личную жизнь и здоровье Путина.

"У него онкология, он серьезно болен, но шаманы – это люди, которые хорошо разбираются в лечении травами, настойками, могут подзаряжать своей энергетикой больного человека. И этот человек становится на ноги. Его вытаскивают, но это не вечно", – рассказала Мочиовски.

По словам мольфарки, Путин понимает, что конец его жизненного пути уже недалек, однако все равно стремится к мировому господству.

"Человек стремится завладеть миром. И играет в шахматы. Не только с нами, а с Европой. И, к сожалению, шахматная доска – это наша территория (Украина, − Главред), на которой он играет с Америкой, с НАТО в шахматы. Но сейчас предпатовая ситуация у Путина", – заявила Мочиовски.

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Напомним, ранее украинские мольфары дали прогноз о том, что в будущем ждет Россию и ее президента Владимира Путина.

"К сожалению, конец войны еще не близок, но вижу дальше улучшение Украины в сфере войны. Мы потихоньку будем отвоевывать наши территории", - говорила Магдалена Мочиовска.

А вот России следует готовиться к большим переменам. И об этом говорит не только Магдалена.

"Если Украина станет свободной, то я думаю, что мы увидим очень скоро развал нашего великого соседа. Развал на маленькие княжества и упадок", — сказал мольфар Стефан Овен.

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новости России Владимир Путин мольфар
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