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Мольфары предсказали распад РФ и рассказали, что ждет Путина

19 февраля 2021, 04:30
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Украинские мольфары прогнозируют, что Россия расколется.

Путин
Украинские мольфары предсказали судьбу Владимира Путина / Reuters

Украинские мольфары дали прогноз о том, что в будущем ждет Россию и ее президента Владимира Путина.

Как рассказали карпатские прорицатели ТСН, на восьмом году войны, ситуация на Донбассе пока не изменится.

"К сожалению, конец войны еще не близок, но вижу дальше улучшение Украины в сфере войны. Мы потихоньку будем отвоевывать наши территории", - говорит Магдалена Мочиовски, которая называет себя современной мольфаркой.

А вот стране-агрессору следует готовиться к большим переменам. И об этом говорит не только Магдалена.

"Если Украина станет свободной, то я думаю, что мы увидим очень скоро развал нашего великого соседа. Развал на маленькие княжества и упадок", — говорит мольфар Стефан Овен.

"Он (Путин, — ред.) не сам уйдет. Там будут перемены. На политической арене. Заменят его", — добавила Магдалена.

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  • Напомним, ранее российский оппозиционер Гарри Каспаров заявил о том, что режим Владимира Путина может рухнуть неожиданно.
  • По его словам, эпидемия коронавируса повлияла на ситуацию в России и стабильность правящей верхушки.
  • Каспаров обратил внимание на то, что российские власти в ситуации с массовыми протестами перешли к применению грубой силы, что является показателем того, что режим теряет гибкость.
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