Мольфары предсказали распад РФ и рассказали, что ждет Путина

Украинские мольфары предсказали судьбу Владимира Путина / Reuters

Украинские мольфары дали прогноз о том, что в будущем ждет Россию и ее президента Владимира Путина.

Как рассказали карпатские прорицатели ТСН, на восьмом году войны, ситуация на Донбассе пока не изменится.

"К сожалению, конец войны еще не близок, но вижу дальше улучшение Украины в сфере войны. Мы потихоньку будем отвоевывать наши территории", - говорит Магдалена Мочиовски, которая называет себя современной мольфаркой.

А вот стране-агрессору следует готовиться к большим переменам. И об этом говорит не только Магдалена.

"Если Украина станет свободной, то я думаю, что мы увидим очень скоро развал нашего великого соседа. Развал на маленькие княжества и упадок", — говорит мольфар Стефан Овен.

"Он (Путин, — ред.) не сам уйдет. Там будут перемены. На политической арене. Заменят его", — добавила Магдалена.

Читайте такжеЭксперт объяснила, почему протесты из-за Навального не сокрушат систему Путина