Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз

Владимир Путин / Главред

В РФ режим Владимира Путина может рухнуть неожиданно, заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, эпидемия коронавируса повлияла на ситуацию в России и стабильность правящей верхушки.

"Очевидно, что все цифры кремлевских источников, указывающих на рост протестных настроений, популярности Путина, в том числе связаны и с коронавирусом, который привел к падению уровня жизни людей", - отметил политик.

Он обратил внимание на то, что российские власти в ситуации с массовыми протестами перешли к применению грубой силы, что является показателем того, что режим теряет гибкость.

"Как известно, чем менее гибка политическая структура, тем более она уязвима для сильных ударов. Я полагаю, что общемировые изменения будут сказываться на понижении уровня стабильности путинского режима. Поэтому я бы не исключал, что президент Байден может пережить диктатора Путина политически", - заявил Каспаров.

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