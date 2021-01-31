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Когда рухнет режим Путина: Каспаров дал неожиданный прогноз

31 января 2021, 04:30
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Власти РФ перешли к применению грубой силы, подчеркнул Гарри Каспаров.

Владимир Путин
Владимир Путин / Главред

В РФ режим Владимира Путина может рухнуть неожиданно, заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, эпидемия коронавируса повлияла на ситуацию в России и стабильность правящей верхушки.

"Очевидно, что все цифры кремлевских источников, указывающих на рост протестных настроений, популярности Путина, в том числе связаны и с коронавирусом, который привел к падению уровня жизни людей", - отметил политик.

Он обратил внимание на то, что российские власти в ситуации с массовыми протестами перешли к применению грубой силы, что является показателем того, что режим теряет гибкость.

"Как известно, чем менее гибка политическая структура, тем более она уязвима для сильных ударов. Я полагаю, что общемировые изменения будут сказываться на понижении уровня стабильности путинского режима. Поэтому я бы не исключал, что президент Байден может пережить диктатора Путина политически", - заявил Каспаров.

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Митинги в России:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.
новости России Гарри Каспаров Владимир Путин
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