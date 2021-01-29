У Путина ответили на предложение о присоединении Донбасса к РФ

Дмитрий Песков / УНИАН

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность присоединения оккупированного Россией Донбасса к РФ.

Комментируя предложение, с которым ранее выступила пропагандистка Маргарита Симоньян, он подчеркнул, что этот вопрос не стоит на повестке дня, сообщает РИА Новости.

"Маргарита Симоньян является медиа-менеджером и журналистом. Она не может быть выразителем официальной позиции РФ. Такого вопроса на повестке дня не стоит", - говорит пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Россия занимает ответственную позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения на Донбассе и продолжит защищать русских", — сказал Песков.

Он добавил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит.

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Ранее главный редактор российского государственного медиахолдинга RT Маргарита Симоньян призвала власти России присоединить оккупированные районы Донбасса. Она утверждает, что жители ОРДЛО якобы стремятся жить в России.