Путин умрет в конце лета: экстрасенс дал неожиданный прогноз

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года. При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета, заявил известный экстрасенс, участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов.

Он не исключил, что у хозяина Кремля ухудшится психическое состояние, что приведет к мании преследования, пишет The Mirror.

"С начала июня начинается самый критический период в жизни Путина – это будут попытки отравить и физически наказать диктатора. У Путина, вероятно, усилится мания преследования, психические расстройства повлияют на его решение по отношению к руководству РФ", – говорит собеседник.

По его словам, президент РФ также может устроить охоту на ведьм в поисках предателей в собственном окружении.

"Это приведет к необдуманным поступкам, которые в будущем только повредят ему", — подчеркнул экстрасенс.

Он также спрогнозировал последние дни жизни диктатора и не исключил, что умереть же Путин может в своем кабинете в Кремле.

"Пик жизни Путина приходится на август-сентябрь 2022 года. В этот период очень высока вероятность его смерти. Скорее всего, это наступит в его кабинете", – добавил Кантонистов.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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