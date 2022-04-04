Украинские мольфарки прокляли Путина и его кодло - в список попали Шойгу, Скабеева и Соловьев

"Если кого-то скоро найдут с простреленной головой в бункере - не удивляйтесь".
Украинские мольфарки прокляли Владимира Путина, Сергея Шойгу, Аольгу Скабееву, Владимира Соловьева и русскую армию
Елена Стеценко победительница ХІІІ сезона Битвы Экстрасенсов и потомственная Ведунья Оксана прокляли российского диктатора, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Если кого-то скоро найдут с простреленной головой в бункере - не удивляйтесь", - предупредил он в подписи к опубликованному видео.
Согласно прогнозу карпатской мольфарки Магдалены Мочиовски, российские оккупанты будут побеждены украинскими защитниками благодаря несокрушимой силе духа нашего народа, а Путина остановят его же люди. Она отметила, что все закончится в течении ближайшего месяца.
Ранее журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, когда закончится война России против Украины. По его словам, Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней.
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