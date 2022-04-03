"У Путина серьёзные неприятности": Невзоров рассказал, как оккупанты облажались на Киевщине

Невзоров рассказал, как оккупанты облажались на Киевщине / Reuters

Массовые убийства оккупантами мирных жителей в Киевской области могут боком вылезти президенту РФ Владимиру Путину.

Военные преступления оккупационной армии не только зафиксированы, но будут доказаны, считает российский журналист и публицист Александр Невзоров.

"У Путина серьёзные неприятности. Сам виноват. Наставил на командные должности идиотов. А идиоты не способны нормально замести следы преступлений, тем более преступлений военных. Идиоту неведомо, что массовый забой мирного гражданского населения, доказанный и подтверждённый - сносит к черту все усилия пропаганды, поэтому, идиоты проявляют "халатность" и отступая - оставляют города заваленные трупами старушек, девочек, пенсионеров и детей", - пишет Невзоров.

Журналист напомнил, что в Буче, при освобождении его от путинской армии, было обнаружено примерно 260 трупов мирного населения.

Читайте такжеУлицы усеяны телами: Могилевская показала Бучу после освобождения от оккупантов"Убитого, вероятно, для забавы. Криминалисты уже установили время наступления смерти, ориентируясь по состоянию трупов. Это не сложно. Все смерти приходятся именно на то время, когда городишко был оккупирован путинскими солдатами. Понятно, что болтовнёй про фейки здесь не отделаешься", - подытожил Невзоров.

Напомним, из освобожденных городов Киевской области поступают сообщения об использовании российскими войсками детей в качестве живых щитов.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что в городе уже похоронили в братской могиле 280 человек. По его словам, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Также стало известно, что оккупанты замучили мужчину прямо в его квартире в Буче. Жене удалось спастись, но она находится в ужасном стрессе.

Трагическую историю рассказал один из украинских военных в своем видео. В квартиру он попал только после освобождения города от оккупантов.

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