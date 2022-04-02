Белорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче - пытали прямо в его квартире

Белорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче / скриншот

Оккупанты замучили мужчину прямо в его квартире в Буче. Жене удалось спастись, но она находится в ужасном стрессе.

Трагическую историю рассказал один из украинских военных в своем видео. В квартиру он попал только после освобождения города от оккупантов.

Оккупанты четыре дня пытали мужчину, от чего тот погиб.

"Это была одна из их баз. Белорус и чеченец именно их пытали, держали четыре дня в комнате. Мужчину постоянно избивали. Она просила хотя бы не бить при ней мужчину", – рассказал украинский военный.

Погибшего мужчину удалось похоронить только после того, как Буча была освобождена украинскими военными.

Ранее мы сообщали, что в Гостомеле Киевской области российские оккупанты расстреляли автомобиль с женщиной и ребенком, мать погибла.

Также мы сообщали, что в Ирпене оккупанты расстреляли известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского. В прошлом он был победителем матчевых встреч "Украина – Россия", "США – Украина", "Украина – Куба".

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