"Учения" закончились логично: ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного оккупанта

ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного оккупанта - Руслана Петрухина/ InformNapalm

Украинские защитники ликвидировали очередного командира вторгшейся на наши территории путинской армии. Об этом сообщает международное волонтерское сообщество InformNapalm в официальном Telegram-канале

Украинские бойцы убили командира мотострелкового батальона по вооружению 38-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 35-й армии восточного военного округа Руслана Петрухина.

Как пишут в оккупантских пабликах, майор ВС РФ Петрухин "героически погиб в ходе спецоперации в Украине". Привыкшим воспринимать пропаганду за правду россиянам не упустили возможности напомнить лживую версию Кремля - якобы целью нападения их армии на украинское государство стала "защита русских земель и граждан России от планируемого в 2022 году вторжения".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в городе Буча на Киевщине бывший охотник каждую ночь устраивает охоту на российских оккупантов.

Об этом рассказала в Facebook бывшая снайперша Нацгвардии, ветеран АТО Галина Серновка.

По ее информации, "Призрак Бучи" ночью наводит ужас среди оккупантов, которые терроризируют город днем и те уже друг другу рассказывают о преследовании охотником-призраком.