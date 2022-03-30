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В Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орков

30 марта 2022, 08:07

Пенсионера не взяли в ТРО и он решил действовать в одиночку.

охотник
В Буче появился свой "призрак": на счету 70-летнего охотника уже больше 50 ликвидированных орков

В Буче на Киевщине бывший охотник каждую ночь устраивает охоту на российских оккупантов.

Местные жители называют его "Призраком Бучи" вроде "Призрака Киева", защищающего небо столицы, рассказала в Facebook бывшая снайперша Нацгвардии, ветеран АТО Галина Серновка.

По ее информации, "Призрак Бучи" ночью наводит ужас среди оккупантов, которые терроризируют город днем и те уже друг другу рассказывают о преследовании охотником-призраком.

На самом деле "Призрак Бучи" – это 70-летний пенсионер, охотник с солидным стажем и достижениями, которого не взяли в местную ТРО. Поэтому на все отложенные на черный день деньги мужчина приобрел патроны к винтовке и отправился партизанить ночью в окрестностях родного города.

Читайте такжеВся "славная" армия РФ не умеет планировать действия, это помогает уничтожать их – Призрак Киева"После его вылазок рашисты недосчитываются 1-3 своих. На счету бучанского охотника более 50 ликвидированных орков. А один патрон, к слову, обходится старику почти в 150 гривен. Вот и считайте. Но для русских ничего не жалко, шутит дедушка, кроме Родины ", – написала снайперша.

Отметим, что легендарный украинский пилот, которого окрестили Призрак Киева, жив и чувствует себя прекрасно. Информация о его гибели не соответсвует действительности и является фейковой.

Как сообщал Главред, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

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