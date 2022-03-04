Легендарный Призрак Киева получил новый истребитель

Призрак Киева будет летать на истребителе F-16 / Фото Википедия

Знаменитый украинский пилот, который получил прозвище Призрак Киева, получил новый самолет. Теперь он будет летать на американском истребителе F-16.

Об этом сообщает Telegram-канал РБК-Україна.

Призрак Киева сбил 30 самолетов российских оккупантов.

Справка: F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.

Ранее сообщалось, что Призрак Киева был сбит, но сумел спастись.

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Отметим, европейские партнеры и союзники передадут украинским воинам 70 истребителей.

Как сообщал Главред, в Сети появились спутниковые снимки аэродромов Беларуси, с которых совершаются авиаудары по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине.

Кроме того, на территорию Беларуси была завезена новая партия Искандеров.

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