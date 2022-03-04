Легендарный Призрак Киева получил новый истребитель

Украинский летчик, которого называют Призраком Киева за его успешную и героическую борьбу с российским агрессором, сбил 30 самолетов оккупантов.
Знаменитый украинский пилот, который получил прозвище Призрак Киева, получил новый самолет. Теперь он будет летать на американском истребителе F-16.
Об этом сообщает Telegram-канал РБК-Україна.
Призрак Киева сбил 30 самолетов российских оккупантов.
Справка: F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.
Ранее сообщалось, что Призрак Киева был сбит, но сумел спастись.
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Отметим, европейские партнеры и союзники передадут украинским воинам 70 истребителей.
Как сообщал Главред, в Сети появились спутниковые снимки аэродромов Беларуси, с которых совершаются авиаудары по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине.
Кроме того, на территорию Беларуси была завезена новая партия Искандеров.
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Автор: Анна Багренко