Сбил 10 самолетов оккупантов РФ: в СБУ рассказали о легендарном Призраке Киева

В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов.
Легендарный украинский пилот ВСУ прозвали Призраком Киева за результативную работу против оккупантов РФ.
Он уже сбил 10 российских самолетов, говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
"Его называют Призраком Киева, хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел.
В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов", подчеркнули в СБУ.
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Ранее сообщалось о том, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.
Автор: Алексей Тесля