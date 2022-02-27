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Сбил 10 самолетов оккупантов РФ: в СБУ рассказали о легендарном Призраке Киева

27 февраля 2022, 20:27

В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов.

Украинский пилот Призрак Киева/ СБУ

Легендарный украинский пилот ВСУ прозвали Призраком Киева за результативную работу против оккупантов РФ.

Он уже сбил 10 российских самолетов, говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

"Его называют Призраком Киева, хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел.

В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов", подчеркнули в СБУ.

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Ранее сообщалось о том, что войска ПВО Украины уничтожили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который перевозил вражеский десант.

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война России и Украины
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