Спутники зафиксировали аэродромы Беларуси, с которых совершаются авиаудары по мирному населению Украины

Много истребителей и штурмовых вертолетов.
В сети появились спутниковые снимки аэродромов Беларуси с которых совершаются авиаудары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Кроме того, на территорию Беларуси была завезена новая партия "Искандеров". Об этом сообщает УНИАН.
Со снимков спутника видно несколько баз, на которых наблюдается большое скопление авиационной силы: истребителей Миг-29, Су-24, Су-27, Су-30. Помимо истребителей там базируются и штурмовые вертолеты и транспортные самолеты.
Аэродромы, с которых совершаются вылеты авиации врага и удары по мирному населению находятся в Барановичах, Мачуличах и Шаталово.
Ранее Главред писал, что Александр Лукашенко заявил, что его страну якобы пытаются подтолкнуть на войну в Украине.
Также стало известно, что президент Беларуси обратился к Путину с просьбой о дополнительных поставках военной техники для "защиты западных рубежей".
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