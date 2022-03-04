Спутники зафиксировали аэродромы Беларуси, с которых совершаются авиаудары по мирному населению Украины

Аэродром / Reuters

В сети появились спутниковые снимки аэродромов Беларуси с которых совершаются авиаудары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

Кроме того, на территорию Беларуси была завезена новая партия "Искандеров". Об этом сообщает УНИАН.

Со снимков спутника видно несколько баз, на которых наблюдается большое скопление авиационной силы: истребителей Миг-29, Су-24, Су-27, Су-30. Помимо истребителей там базируются и штурмовые вертолеты и транспортные самолеты.

Аэродромы, с которых совершаются вылеты авиации врага и удары по мирному населению находятся в Барановичах, Мачуличах и Шаталово.

Аэродром в Беларуси на спутнике

Ранее Главред писал, что Александр Лукашенко заявил, что его страну якобы пытаются подтолкнуть на войну в Украине.

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Также стало известно, что президент Беларуси обратился к Путину с просьбой о дополнительных поставках военной техники для "защиты западных рубежей".

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