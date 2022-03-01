Лукашенко просит Путина о поставках военной техники "для защиты западного рубежа"

Путин Лукашенко / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Путина поставить ему военную технику.

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе С-400 "Триумф". Об этом сообщает Белта.

Лукашенко отметил, что "личного состава будет достаточно", а вот военной техники недостает.

На территории Беларуси находится один С-400 в Гомельской области, однако президент РБ подчеркнул, что второй комплекс необходим для того, чтобы "не только Минск прикрыть".

Отмечается, что в Беларуси уже размещены такие средства противовоздушной обороны, как, например, зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С". Этими силами ПВО осуществляется защита Белорусской АЭС, однако Лукашенко считает, что необходимо "укрепить западные рубежи с учетом сложившейся обстановки".

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"Мы ждем сюда поставки. А также другой техники, которая нам необходима для того, чтобы закрыть здесь. Вот наше будущее участие в этой операции, что мы делаем и сейчас", - отметил президент РБ.

Ранее Главред сообщал, что в СНБО не исключают возможность превентивного удара по военным объектам Республики Беларусь.

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