Призрак Киева жив, ушел в небо другой Герой Украины

В воздушном бою с российскими оккупантами погиб майор Степан Тарабалка. Летчику-истребителю было 29 лет. Ему присвоено звание Героя Украины посмертно.
Легендарный украинский пилот, которого окрестили Призрак Киева, жив и чувствует себя прекрасно. Информация о его гибели не соответсвует действительности и является фейковой.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Так, в комментариях в Facebook у Арестовича спросили, правдива ли информация, которая распространяется в Сети о гибели Призрака.
"Чистый вброс", – коротко ответил он.
Журналист издания Цензор.нет Виолетта Киртока также опровергла информацию о гибели Призрака Киева. По ее словам, очень скоро будет опубликовано интервью с легендарным пилотом.
"Появились странные сообщения о гибели Призрака Киева. Так вот. Призрак Киева просил передать: с ним все хорошо. Больше деталей будет в статье в ближайшие дни", - написала она в Facebook.
"И Призрак говорит: "Да, наши летчики погибают при выполнении заданий. Их награждают высокими наградами посмертно. И это верно. Ибо все они – Герои. Но и в строю остается столько пилотов, сколько врагу и не снилось. И они уничтожат всех российских подонков, которые бомбят Украину". И Призрак Киева – среди них. Ждите разговора с Легендой. Она находится в работе", - добавила журналист.
Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в воздушном бою с оккупантами погиб майор Степан Тарабалка. Летчику-истребителю было 29 лет. Он защищал небо Украины от врага на Миг-29.
Степану Тарабалке присвоили звание Героя Украины посмертно.
Как сообщал Главред, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.
Отметим, в сеть попали имена личного состава российской авиации, который совершает удары по мирному населению Украины и разрушает инфраструктуру Украины.
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