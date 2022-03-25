Призрак Киева жив, ушел в небо другой Герой Украины

Призрак Киева жив / Фото Facebook

Легендарный украинский пилот, которого окрестили Призрак Киева, жив и чувствует себя прекрасно. Информация о его гибели не соответсвует действительности и является фейковой.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Так, в комментариях в Facebook у Арестовича спросили, правдива ли информация, которая распространяется в Сети о гибели Призрака.

"Чистый вброс", – коротко ответил он.

Журналист издания Цензор.нет Виолетта Киртока также опровергла информацию о гибели Призрака Киева. По ее словам, очень скоро будет опубликовано интервью с легендарным пилотом.

"Появились странные сообщения о гибели Призрака Киева. Так вот. Призрак Киева просил передать: с ним все хорошо. Больше деталей будет в статье в ближайшие дни", - написала она в Facebook.

"И Призрак говорит: "Да, наши летчики погибают при выполнении заданий. Их награждают высокими наградами посмертно. И это верно. Ибо все они – Герои. Но и в строю остается столько пилотов, сколько врагу и не снилось. И они уничтожат всех российских подонков, которые бомбят Украину". И Призрак Киева – среди них. Ждите разговора с Легендой. Она находится в работе", - добавила журналист.

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в воздушном бою с оккупантами погиб майор Степан Тарабалка. Летчику-истребителю было 29 лет. Он защищал небо Украины от врага на Миг-29.

Степану Тарабалке присвоили звание Героя Украины посмертно.

Степан Тарабалка погиб в бою за Украину

Как сообщал Главред, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

Отметим, в сеть попали имена личного состава российской авиации, который совершает удары по мирному населению Украины и разрушает инфраструктуру Украины.

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