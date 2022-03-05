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В разведке назвали имена летчиков, которые бомбят мирное население Украины

5 марта 2022, 00:19

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Истребитель СУ
Истребитель СУ / YouTube

В сеть попали имена личного состава армейской авиации, которое совершает удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook.

Отмечается, что бригада армейской авиации осуществляет боевые вылеты с аэродрома Беларуси "Лида".

"Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, долетались, "уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы полностью ответите за каждую слезинку нашего народа!", - подчеркивается в сообщении.

В разведке также отметили, что хэштег "оккупантыРФ" в этой публикации был ошибочным, так как такого государства как Беларусь уже не существует.

"Это все уже одна орда России", - подытожили в ведомстве.

  • Полковник Чемоданов А. А., командир бригады армейской авиации;
  • Подполковник Боровков А. В., командир эскадрильи;
  • Подполковник Халиуллин В. М., заместитель командира эскадрильи;
  • Майор Храмов О. Б., штурман эскадрильи;
  • Майор Кутиков И. П., командир звена;
  • Майор Корнев В. В., командир звена;
  • Майор Михендеев А. А., командир звена;
  • Майор Исмагилов В. В., командир звена;
  • Майор Шевяков А. В., командир звена;
  • Майор Разуваев С. А., командир звена;
  • Майор Хабибуллин Р. Р., командир звена;
  • Майор Бадриашвили Т. А., штурман звена, летчик;
  • Лейтенант Хабибрахманов И. И., штурман звена, летчик;
  • Старший лейтенант Акбердин Р. Р., штурман звена, летчик;
  • Лейтенант Глухов О. М., штурман звена, летчик;
  • Старший лейтенант Пидеркин М. С., штурман звена, летчик;
  • Старший лейтенант Иванов Д. П., штурман звена, летчик;
  • Старший лейтенант Соснин В. С., штурман звена, летчик;
  • Капитан Аминов Г. Р., старший летчик;
  • Капитан Георгиев Ю. В., старший летчик;
  • Капитан Гречаный М. А., старший летчик;
  • Капитан Рязанов А. Ф., старший летчик;
  • Майор Кучеров Ю. А., старший летчик;
  • Майор Фатеев А. С., старший летчик;
  • Майор Котляр П. А., старший летчик;
  • Капитан Таран С. Н., командир вертолета;
  • Капитан Глухин П. С., командир вертолета;
  • Капитан Комаров Б. А., командир вертолета;
  • Капитан Царицин Б. А., командир вертолета;
  • Капитан Барышев А. А., командир вертолета;
  • Капитан Андреев П. А., командир вертолета;
  • Майор Юфриков А. В., командир вертолета;
  • Капитан Нарзяев А. М., командир вертолета;
  • Капитан Запольнов И. С., командир вертолета;
  • Майор Арутюнян М. С., командир вертолета;
  • Майор Игошин А. В., командир вертолета;
  • Капитан Кленов П. А., командир вертолета;
  • Старший лейтенант Шумейко В. В., командир вертолета;
  • Старший лейтенант Ямнюк О. В., командир вертолета;
  • Лейтенант Шумаков А. А., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Бурда Н. П., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Бабурин М. К., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Беккалиев Р. Б., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Щеблов А. А., летчик, штурман вертолета;
  • Майор Саетгалеев З. Р., летчик, штурман вертолета;
  • Майор Лупарев И. В., летчик, штурман вертолета;
  • Капитан Елаеев А. В., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Шевнин В. А., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Мухаммедгалиев Д. М., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Измайлов И. И., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Сомов В. И., летчик, штурман вертолета;
  • Капитан Бибиков В. А., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Иванов С. Д., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Шиманский Н. С., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Старков Н. М., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Куклев А. А., летчик, штурман вертолета;
  • Старший лейтенант Гуменюк А. И., летчик, штурман вертолета;
  • Капитан Нугаев Р. Р., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Саластенин Н. А., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Мустакаев И. Р., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Лаврухин С. А., летчик, штурман вертолета;
  • Лейтенант Валь З. А., летчик, штурман вертолета;
  • Подполковник Эсман О. В., командир вертолета эскадрильи;
  • Майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;
  • Майор Жиляев Д. Н., командир звена;
  • Капитан Хажиев Д. Г., командир вертолета;
  • Майор Лазарев А. Ю., старший летчик;
  • Капитан Бараев В. С., командир вертолета;
  • Капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;
  • Капитан Власов А. А., командир вертолета;
  • Старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;
  • Майор Захаров А. В., командир вертолета;
  • Майор Грович Р. В., командир звена;
  • Капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;
  • Майор Писарев М. М., старший летчик;
  • Старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;
  • Майор Зайцев А. С., командир звена;
  • Капитан Бутенко О. И., командир вертолета;
  • Капитан Попов Н. А., старший летчик;
  • Старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;
  • Майор Маврин Д. Н., командир звена;
  • Майор Макаров Д. Д., командир вертолета;
  • Майор Меркулов А. И., командир вертолета;
  • Старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета;
  • Подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;
  • Капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;
  • Капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;
  • Майор Вотяков А. С., старший летчик;
  • Лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;
  • Лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;
  • Лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;
  • Лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;
  • Лейтенант Мирзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;
  • Лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;
  • Лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;
  • Лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;
  • Лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;
  • Лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;
  • Майор Бугай Н. В., штурман звена;
  • Лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;
  • Капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;
  • Старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;
  • Капитан Лаптев А. В., штурман звена;
  • Старший лейтенант Сидоренко И. А., штурман-оператор;
  • Старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;
  • Капитан Хамидуллин Р. Г., штурман-оператор;
  • Майор Андреев А. А., штурман звена;
  • Старший лейтенант Гончаров С. С., штурман-оператор;
  • Капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;
  • Старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;
  • Майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;
  • Старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;
  • Майор Кобец Р. С., штурман-оператор;
  • Майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.

Ранее Главред писал, что в сети появились спутниковые снимки аэродромов Беларуси с которых совершаются авиаудары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

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война в Украине вторжение России
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