В разведке назвали имена летчиков, которые бомбят мирное население Украины

Истребитель СУ / YouTube

В сеть попали имена личного состава армейской авиации, которое совершает удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook.

Отмечается, что бригада армейской авиации осуществляет боевые вылеты с аэродрома Беларуси "Лида".

"Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, долетались, "уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы полностью ответите за каждую слезинку нашего народа!", - подчеркивается в сообщении.

В разведке также отметили, что хэштег "оккупантыРФ" в этой публикации был ошибочным, так как такого государства как Беларусь уже не существует.

"Это все уже одна орда России", - подытожили в ведомстве.

Полковник Чемоданов А. А., командир бригады армейской авиации;

Подполковник Боровков А. В., командир эскадрильи;

Подполковник Халиуллин В. М., заместитель командира эскадрильи;

Майор Храмов О. Б., штурман эскадрильи;

Майор Кутиков И. П., командир звена;

Майор Корнев В. В., командир звена;

Майор Михендеев А. А., командир звена;

Майор Исмагилов В. В., командир звена;

Майор Шевяков А. В., командир звена;

Майор Разуваев С. А., командир звена;

Майор Хабибуллин Р. Р., командир звена;

Майор Бадриашвили Т. А., штурман звена, летчик;

Лейтенант Хабибрахманов И. И., штурман звена, летчик;

Старший лейтенант Акбердин Р. Р., штурман звена, летчик;

Лейтенант Глухов О. М., штурман звена, летчик;

Старший лейтенант Пидеркин М. С., штурман звена, летчик;

Старший лейтенант Иванов Д. П., штурман звена, летчик;

Старший лейтенант Соснин В. С., штурман звена, летчик;

Капитан Аминов Г. Р., старший летчик;

Капитан Георгиев Ю. В., старший летчик;

Капитан Гречаный М. А., старший летчик;

Капитан Рязанов А. Ф., старший летчик;

Майор Кучеров Ю. А., старший летчик;

Майор Фатеев А. С., старший летчик;

Майор Котляр П. А., старший летчик;

Капитан Таран С. Н., командир вертолета;

Капитан Глухин П. С., командир вертолета;

Капитан Комаров Б. А., командир вертолета;

Капитан Царицин Б. А., командир вертолета;

Капитан Барышев А. А., командир вертолета;

Капитан Андреев П. А., командир вертолета;

Майор Юфриков А. В., командир вертолета;

Капитан Нарзяев А. М., командир вертолета;

Капитан Запольнов И. С., командир вертолета;

Майор Арутюнян М. С., командир вертолета;

Майор Игошин А. В., командир вертолета;

Капитан Кленов П. А., командир вертолета;

Старший лейтенант Шумейко В. В., командир вертолета;

Старший лейтенант Ямнюк О. В., командир вертолета;

Лейтенант Шумаков А. А., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Бурда Н. П., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Бабурин М. К., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Беккалиев Р. Б., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Щеблов А. А., летчик, штурман вертолета;

Майор Саетгалеев З. Р., летчик, штурман вертолета;

Майор Лупарев И. В., летчик, штурман вертолета;

Капитан Елаеев А. В., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Шевнин В. А., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Мухаммедгалиев Д. М., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Измайлов И. И., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Сомов В. И., летчик, штурман вертолета;

Капитан Бибиков В. А., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Иванов С. Д., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Шиманский Н. С., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Старков Н. М., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Куклев А. А., летчик, штурман вертолета;

Старший лейтенант Гуменюк А. И., летчик, штурман вертолета;

Капитан Нугаев Р. Р., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Саластенин Н. А., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Мустакаев И. Р., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Лаврухин С. А., летчик, штурман вертолета;

Лейтенант Валь З. А., летчик, штурман вертолета;

Подполковник Эсман О. В., командир вертолета эскадрильи;

Майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;

Майор Жиляев Д. Н., командир звена;

Капитан Хажиев Д. Г., командир вертолета;

Майор Лазарев А. Ю., старший летчик;

Капитан Бараев В. С., командир вертолета;

Капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;

Капитан Власов А. А., командир вертолета;

Старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;

Майор Захаров А. В., командир вертолета;

Майор Грович Р. В., командир звена;

Капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;

Майор Писарев М. М., старший летчик;

Старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;

Майор Зайцев А. С., командир звена;

Капитан Бутенко О. И., командир вертолета;

Капитан Попов Н. А., старший летчик;

Старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;

Майор Маврин Д. Н., командир звена;

Майор Макаров Д. Д., командир вертолета;

Майор Меркулов А. И., командир вертолета;

Старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета;

Подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;

Капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;

Капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;

Майор Вотяков А. С., старший летчик;

Лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;

Лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;

Лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;

Лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;

Лейтенант Мирзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;

Лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;

Лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;

Лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;

Лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;

Лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;

Майор Бугай Н. В., штурман звена;

Лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;

Капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;

Старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;

Капитан Лаптев А. В., штурман звена;

Старший лейтенант Сидоренко И. А., штурман-оператор;

Старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;

Капитан Хамидуллин Р. Г., штурман-оператор;

Майор Андреев А. А., штурман звена;

Старший лейтенант Гончаров С. С., штурман-оператор;

Капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;

Старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;

Майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;

Старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;

Майор Кобец Р. С., штурман-оператор;

Майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.

Ранее Главред писал, что в сети появились спутниковые снимки аэродромов Беларуси с которых совершаются авиаудары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.