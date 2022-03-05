В разведке назвали имена летчиков, которые бомбят мирное население Украины

Больше 100 человек в списке.
В сеть попали имена личного состава армейской авиации, которое совершает удары по мирному населению Украины, разрушая инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны на своей странице в Facebook.
Отмечается, что бригада армейской авиации осуществляет боевые вылеты с аэродрома Беларуси "Лида".
"Данные лица уже могут считать себя "летчиками-залетчиками"! Все, долетались, "уважаемые"! Мы уже работаем над вашим поиском! И вы полностью ответите за каждую слезинку нашего народа!", - подчеркивается в сообщении.
В разведке также отметили, что хэштег "оккупантыРФ" в этой публикации был ошибочным, так как такого государства как Беларусь уже не существует.
"Это все уже одна орда России", - подытожили в ведомстве.
- Полковник Чемоданов А. А., командир бригады армейской авиации;
- Подполковник Боровков А. В., командир эскадрильи;
- Подполковник Халиуллин В. М., заместитель командира эскадрильи;
- Майор Храмов О. Б., штурман эскадрильи;
- Майор Кутиков И. П., командир звена;
- Майор Корнев В. В., командир звена;
- Майор Михендеев А. А., командир звена;
- Майор Исмагилов В. В., командир звена;
- Майор Шевяков А. В., командир звена;
- Майор Разуваев С. А., командир звена;
- Майор Хабибуллин Р. Р., командир звена;
- Майор Бадриашвили Т. А., штурман звена, летчик;
- Лейтенант Хабибрахманов И. И., штурман звена, летчик;
- Старший лейтенант Акбердин Р. Р., штурман звена, летчик;
- Лейтенант Глухов О. М., штурман звена, летчик;
- Старший лейтенант Пидеркин М. С., штурман звена, летчик;
- Старший лейтенант Иванов Д. П., штурман звена, летчик;
- Старший лейтенант Соснин В. С., штурман звена, летчик;
- Капитан Аминов Г. Р., старший летчик;
- Капитан Георгиев Ю. В., старший летчик;
- Капитан Гречаный М. А., старший летчик;
- Капитан Рязанов А. Ф., старший летчик;
- Майор Кучеров Ю. А., старший летчик;
- Майор Фатеев А. С., старший летчик;
- Майор Котляр П. А., старший летчик;
- Капитан Таран С. Н., командир вертолета;
- Капитан Глухин П. С., командир вертолета;
- Капитан Комаров Б. А., командир вертолета;
- Капитан Царицин Б. А., командир вертолета;
- Капитан Барышев А. А., командир вертолета;
- Капитан Андреев П. А., командир вертолета;
- Майор Юфриков А. В., командир вертолета;
- Капитан Нарзяев А. М., командир вертолета;
- Капитан Запольнов И. С., командир вертолета;
- Майор Арутюнян М. С., командир вертолета;
- Майор Игошин А. В., командир вертолета;
- Капитан Кленов П. А., командир вертолета;
- Старший лейтенант Шумейко В. В., командир вертолета;
- Старший лейтенант Ямнюк О. В., командир вертолета;
- Лейтенант Шумаков А. А., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Бурда Н. П., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Бабурин М. К., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Беккалиев Р. Б., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Щеблов А. А., летчик, штурман вертолета;
- Майор Саетгалеев З. Р., летчик, штурман вертолета;
- Майор Лупарев И. В., летчик, штурман вертолета;
- Капитан Елаеев А. В., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Шевнин В. А., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Мухаммедгалиев Д. М., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Измайлов И. И., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Сомов В. И., летчик, штурман вертолета;
- Капитан Бибиков В. А., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Иванов С. Д., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Шиманский Н. С., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Старков Н. М., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Куклев А. А., летчик, штурман вертолета;
- Старший лейтенант Гуменюк А. И., летчик, штурман вертолета;
- Капитан Нугаев Р. Р., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Саластенин Н. А., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Мустакаев И. Р., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Лаврухин С. А., летчик, штурман вертолета;
- Лейтенант Валь З. А., летчик, штурман вертолета;
- Подполковник Эсман О. В., командир вертолета эскадрильи;
- Майор Соколов А. С., заместитель командира эскадрильи;
- Майор Жиляев Д. Н., командир звена;
- Капитан Хажиев Д. Г., командир вертолета;
- Майор Лазарев А. Ю., старший летчик;
- Капитан Бараев В. С., командир вертолета;
- Капитан Тимуршин Р. И., командир вертолета;
- Капитан Власов А. А., командир вертолета;
- Старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета;
- Майор Захаров А. В., командир вертолета;
- Майор Грович Р. В., командир звена;
- Капитан Кузнецов П. А., командир вертолета;
- Майор Писарев М. М., старший летчик;
- Старший лейтенант Курегешев А. А., командир вертолета;
- Майор Зайцев А. С., командир звена;
- Капитан Бутенко О. И., командир вертолета;
- Капитан Попов Н. А., старший летчик;
- Старший лейтенант Курнакин С. В., командир вертолета;
- Майор Маврин Д. Н., командир звена;
- Майор Макаров Д. Д., командир вертолета;
- Майор Меркулов А. И., командир вертолета;
- Старший лейтенант Мордасов С. С., командир вертолета;
- Подполковник Сафаргалиев А. Ф., командир звена;
- Капитан Зайцев Ю. Н., командир вертолета;
- Капитан Болдырев И. Н., командир вертолета;
- Майор Вотяков А. С., старший летчик;
- Лейтенант Ермилов А. П., летчик-оператор вертолета;
- Лейтенант Шубин В. А., летчик-оператор вертолета;
- Лейтенант Гимранов Т. И., летчик-оператор вертолета;
- Лейтенант Шмонько П. С., летчик-оператор вертолета;
- Лейтенант Мирзенко Н. Ю., летчик-оператор вертолета;
- Лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолетной эскадрильи;
- Лейтенант Воронин А. В., летчик-оператор вертолета;
- Лейтенант Мурунов Д. С., летчик-оператор вертолета;
- Лейтенант Наседкин К. Ю., штурман звена;
- Лейтенант Черданцев А. Б., летчик-оператор вертолета;
- Майор Бугай Н. В., штурман звена;
- Лейтенант Харитонов С. И., летчик-оператор вертолета;
- Капитан Рожапов Ф. С., летчик-оператор вертолета;
- Старший лейтенант Соловьев В. В., летчик-оператор вертолета;
- Капитан Лаптев А. В., штурман звена;
- Старший лейтенант Сидоренко И. А., штурман-оператор;
- Старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;
- Капитан Хамидуллин Р. Г., штурман-оператор;
- Майор Андреев А. А., штурман звена;
- Старший лейтенант Гончаров С. С., штурман-оператор;
- Капитан Седов А. Ю., штурман-оператор;
- Старший лейтенант Петриченко С. С., штурман-оператор;
- Майор Злобин Ю. Н., штурман-оператор;
- Старший лейтенант Суюншалин А. С., штурман-оператор;
- Майор Кобец Р. С., штурман-оператор;
- Майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.
Ранее Главред писал, что в сети появились спутниковые снимки аэродромов Беларуси с которых совершаются авиаудары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.