Какой сегодня праздник 16 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

Какой православный праздник 16 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 16 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 16 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Памфила, Порфирия и других.

Какой сегодня праздник

16 февраля отмечают такие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 16 февраля в Украине отмечают день святых мучеников Памфила, Порфирия и других.

Известно, что святой Памфил был пресвитером Кесарии Палестинской и известным богословом. Он возглавлял знаменитую богословскую школу в Кесарии. Памфил посвятил свою жизнь распространению христианских знаний и благочестию, был большим знатоком Священного Писания. Святой Порфирий был учеником Памфила и служителем церкви. Они вместе работали над распространением Евангелия и поддерживали христианскую общину.

Вместе с ними были и другие мученики:

Валент - диакон из Елии Капитолины, присоединившийся к служению.

Паул - набожный христианин из Египта, добровольно прошедший путь страданий.

Селевкий - воин, ставший христианином.

Теодул - престарелый служитель храма.

Юлиан - примерный христианин, который присоединился к ним во время гонений.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 16 февраля

16 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Даниил, Илья, Макар, Павел.

Что нельзя делать 16 февраля

В народе существует поверье, что в этот день категорически запрещено заключать брак или крестить ребенка.

Также существует примета, что 16 февраля не стоит выходить из дома после захода солнца. Наши предки верили, что в этот вечер нечистая сила может сбить человека с дороги.

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