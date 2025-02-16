Какой сегодня праздник 16 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

Какой церковный праздник в Украине отмечают 16 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святых мучеников Памфила, Порфирия и других.
Какой сегодня праздник
16 февраля отмечают такие праздники:
- День единения в Украине
- Всемирный день логистики
- День военного журналиста в Украине
- Всемирный день китов
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 16 февраля в Украине отмечают день святых мучеников Памфила, Порфирия и других.
Известно, что святой Памфил был пресвитером Кесарии Палестинской и известным богословом. Он возглавлял знаменитую богословскую школу в Кесарии. Памфил посвятил свою жизнь распространению христианских знаний и благочестию, был большим знатоком Священного Писания. Святой Порфирий был учеником Памфила и служителем церкви. Они вместе работали над распространением Евангелия и поддерживали христианскую общину.
Вместе с ними были и другие мученики:
- Валент - диакон из Елии Капитолины, присоединившийся к служению.
- Паул - набожный христианин из Египта, добровольно прошедший путь страданий.
- Селевкий - воин, ставший христианином.
- Теодул - престарелый служитель храма.
- Юлиан - примерный христианин, который присоединился к ним во время гонений.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 16 февраля
16 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Даниил, Илья, Макар, Павел.
Что нельзя делать 16 февраля
- В народе существует поверье, что в этот день категорически запрещено заключать брак или крестить ребенка.
- Также существует примета, что 16 февраля не стоит выходить из дома после захода солнца. Наши предки верили, что в этот вечер нечистая сила может сбить человека с дороги.
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