Какой сегодня праздник 15 февраля 2025 года: почему запрещено брать и давать в долг

Какой православный праздник 15 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 15 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 15 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Онисима.

Какой сегодня праздник

15 февраля отмечают такие праздники:

видео дня

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День памяти воинов - интернационалистов

Международный день детей, больных раком

День освобождения Афганистана

День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине

День киберспорта Украины

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 15 февраля в Украине отмечают день святого апостола Онисима.

Известно, что Онисим был одним из 70 апостолов и известен как ученик святого апостола Павла. Онисим, будучи рабом у своего хозяина Филимона, сбежал от него и попал в Рим, где встретил Павла, который тогда находился под стражей. Под влиянием учения Павла Онисим обратился в христианство. Павел написал письмо Филимону, в котором просил принять Онисима не как раба, а как брата во Христе. Позже Онисим стал епископом в Ефесе и выполнял важную роль в распространении христианской веры. Он принял мученическую смерть за веру во Христа.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 15 февраля

15 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София.

Что нельзя делать 15 февраля

Считается, что 15 февраля лучше воздержаться от переезда на новое место.

Также сегодня запрещается брать и давать в долг, чтобы не потерять финансовое благополучие.

В этот день также не стоит ругать скот или других животных. В народе существует поверье, что после этого животное может заболеть.

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