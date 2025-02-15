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Какой сегодня праздник 15 февраля 2025 года: почему запрещено брать и давать в долг

Юлия Закрепа
15 февраля 2025, 05:00
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Какой православный праздник 15 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 15 февраля 2025 года: почему запрещено брать и давать в долг
Что нельзя делать 15 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 15 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого апостола Онисима.

Какой сегодня праздник

15 февраля отмечают такие праздники:

видео дня
  • День компьютерщика
  • День памяти воинов - интернационалистов
  • Международный день детей, больных раком
  • День освобождения Афганистана
  • День чествования участников боевых действий на территории других государств в Украине
  • День киберспорта Украины

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 15 февраля в Украине отмечают день святого апостола Онисима.

Известно, что Онисим был одним из 70 апостолов и известен как ученик святого апостола Павла. Онисим, будучи рабом у своего хозяина Филимона, сбежал от него и попал в Рим, где встретил Павла, который тогда находился под стражей. Под влиянием учения Павла Онисим обратился в христианство. Павел написал письмо Филимону, в котором просил принять Онисима не как раба, а как брата во Христе. Позже Онисим стал епископом в Ефесе и выполнял важную роль в распространении христианской веры. Он принял мученическую смерть за веру во Христа.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 15 февраля

15 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, София.

Что нельзя делать 15 февраля

  • Считается, что 15 февраля лучше воздержаться от переезда на новое место.
  • Также сегодня запрещается брать и давать в долг, чтобы не потерять финансовое благополучие.
  • В этот день также не стоит ругать скот или других животных. В народе существует поверье, что после этого животное может заболеть.

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