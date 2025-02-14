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Какой сегодня праздник 14 февраля 2025 года: в этот день не стоит стричь волосы

Юлия Закрепа
14 февраля 2025, 05:05
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Какой православный праздник 14 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 14 февраля 2025 года: в этот день не стоит стричь волосы
Что нельзя делать 14 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 14 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного равноапостольного Кирилла.

Какой сегодня праздник

14 февраля отмечают следующие праздники:

видео дня
  • День всех влюбленных
  • День донора
  • День колеса осмотра
  • Международный день дарения книг

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 14 февраля в Украине отмечают день святого преподобного равноапостольного Кирилла и святого преподобного Авксентия.

По преданию известно, что святой Кирилл вместе со своим братом Мефодием, был выдающимся просветителем и проповедником христианства среди славян. Они внесли значительный вклад в культурное и духовное развитие славянских народов.

Кирилл также был известен под именем Константин, вместе с Мефодием создал славянскую азбуку - глаголицу, которая впоследствии стала основой для кириллицы, используемой во многих славянских языках, в частности в украинском. Они также перевели на славянский язык богослужебные книги, что позволило людям лучше понимать христианское учение.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 14 февраля

14 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

Что нельзя делать 14 февраля

  • Считается, что в этот день не стоит стричь волосы и ногти, ведь таким образом можно ухудшить здоровье.
  • В народе считают, что одолженные вещи или средства в этот день могут "вынести" из дома благосостояние и счастье.
  • Также существует поверье, что в этот день не стоит подметать вечером, ведь можно "вымести" удачу.

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