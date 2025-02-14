Какой сегодня праздник 14 февраля 2025 года: в этот день не стоит стричь волосы

Какой церковный праздник в Украине отмечают 14 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного равноапостольного Кирилла.
Какой сегодня праздник
14 февраля отмечают следующие праздники:
- День всех влюбленных
- День донора
- День колеса осмотра
- Международный день дарения книг
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 14 февраля в Украине отмечают день святого преподобного равноапостольного Кирилла и святого преподобного Авксентия.
По преданию известно, что святой Кирилл вместе со своим братом Мефодием, был выдающимся просветителем и проповедником христианства среди славян. Они внесли значительный вклад в культурное и духовное развитие славянских народов.
Кирилл также был известен под именем Константин, вместе с Мефодием создал славянскую азбуку - глаголицу, которая впоследствии стала основой для кириллицы, используемой во многих славянских языках, в частности в украинском. Они также перевели на славянский язык богослужебные книги, что позволило людям лучше понимать христианское учение.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
День Ангела 14 февраля
14 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.
Что нельзя делать 14 февраля
- Считается, что в этот день не стоит стричь волосы и ногти, ведь таким образом можно ухудшить здоровье.
- В народе считают, что одолженные вещи или средства в этот день могут "вынести" из дома благосостояние и счастье.
- Также существует поверье, что в этот день не стоит подметать вечером, ведь можно "вымести" удачу.
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