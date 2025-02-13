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Какой сегодня праздник 13 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

Юлия Закрепа
13 февраля 2025, 05:05
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Какой православный праздник 13 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 13 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день
Что нельзя делать 13 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 13 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного Мартиниана.

Какой сегодня праздник

13 февраля отмечают следующие праздники:

видео дня
  • Всемирный День радио
  • Всемирный день холостяков
  • День безумной любви к себе
  • Международный день шаурмы

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 13 февраля в Украине отмечают день святого преподобного Мартиниана.

Известно, что Мартириан родился в Каппадокии в IV веке. Еще с раннего возраста проявлял глубокую набожность и стремление к отшельничеству. Он поселился в уединении в пещере близ города Кесарии и посвятил свою жизнь молитве, посту и размышлениям. Мартиниан снискал славу своей святой жизнью и чудесами.

Существует также легенда, как однажды, когда дьявол попытался соблазнить его, в его пещеру пришла женщина, которая пыталась соблазнить святого. Преподобный Мартиниан бросился к огню и обжег свои ноги, чтобы избежать греха. После этого он решил окончательно оставить людей и поселился на необитаемом острове в море.

Святой Мартиниан провел много лет на острове, живя в строгой аскезе. По преданию, Бог заботился о его пище, посылая ему ангела с хлебом и водой. Мартиниан умер в мире и благочестии в V веке.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 13 февраля

13 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Василий, Владимир, Евгений, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Тимофей, Анна, Вера, Зоя, Светлана.

Что нельзя делать 13 февраля

  • Считается, что в этот день запрещается шить, вышивать и заниматься другими видами рукоделия.
  • В народе также существует поверье, что этот день считался неудачным для серьезных начинаний, особенно в сфере торговли.

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