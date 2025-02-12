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Какой сегодня праздник 12 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

Юлия Закрепа
12 февраля 2025, 05:00
173
Какой православный праздник 12 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.
Какой сегодня праздник 12 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца
Что нельзя делать 12 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 12 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.

Какой сегодня праздник

12 февраля отмечают следующие праздники:

видео дня
  • День Дарвина
  • День Красной Руки
  • Национальный день пудинга с изюмом

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 12 февраля в Украине отмечают день святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.

Из библейских преданий известно, что Мелетий родился в IV веке в городе Мелитина в Малой Армении. Он был известным аскетом и архиепископом Антиохии. Также он сначала был епископом Севастии в Армении. Мелетий был назначен на эту должность в 358 или 359 году. Впоследствии он стал архиепископом Антиохии. Мелетий был известным противником арианства, что привело к его свержению на Антиохийском соборе 361 года по приказу императора Констанция II. Однако он продолжал бороться за никейскую веру и был восстановлен на своей кафедре во время правления императора Юлиана. Он был одним из председателей II Вселенского собора 381 года. Умер в Константинополе в том же году.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 12 февраля

12 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Антон, Евгений, Мария, Алексей.

Что нельзя делать 12 февраля

  • В народе считается, что 12 февраля запрещено ходить в гости после захода солнца, ведь можно навлечь проблемы на себя.
  • Также существует поверье, что нельзя сегодня заниматься рукоделием, ведь человека будут преследовать неудачи или проблемы со зрением.
  • В этот день запрещено занимать средства, ведь считается, что деньги, которые были одолжены на Мелетия, "уйдут" из дома вместе с благосостоянием.

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