Какой сегодня праздник 8 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя лечить зубы

Какой православный праздник 8 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Что нельзя делать 8 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 8 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого великомученика Теодора Стратилата.

Какой сегодня праздник

8 февраля отмечают следующие праздники:

видео дня

Всемирный день кино

День электронного ящика

День оперы

День воздушных змеев

Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 8 февраля в Украине отмечают день святого великомученика Теодора Стратилата.

Известно, что Теодор был выдающимся военным командиром и христианским святым. Жил в IV веке и служил в римском войске, где получил уважение и известность благодаря своему мужеству и воинской доблести. Несмотря на свою военную карьеру, он принял христианство и стал верным последователем веры.

Во времена правления императора Лициния, когда проводились жестокие преследования христиан, Теодор открыто выразил свою веру, что привело к его аресту. Он отказался отречься от христианства и был подвергнут пыткам. В конце концов он был казнен через обезглавливание, но перед этим он молился и обратился к своим мучителям с просьбой поверить в Иисуса Христа. Сейчас Теодор Стратилат считается защитником военных и известен своей непоколебимой верой и мужеством перед лицом смерти.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 8 февраля

8 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор.

Что нельзя делать 8 февраля

В народе существует поверье, что в этот день не стоит лечить зубы и проводить любые хирургические вмешательства. Существует риск, что что-то может пойти не так.

Также в этот день нельзя ссориться с родными, ведь любая ссора может затянуться надолго.

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