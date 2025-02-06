Какой сегодня праздник 6 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя одалживать вещи

Какой православный праздник 6 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Какой праздник 6 февраля / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник в Украине отмечают 6 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святого преподобного Вукола.

Какой сегодня праздник

6 февраля отмечают такие праздники:

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 6 февраля в Украине отмечают день святого преподобного Вукола и святого священномученика Силвана.

О Вуколе известно, что он был выдающимся святителем в раннехристианской церкви. Жил во II веке и был учеником святого апостола Иоанна Богослова, который рукоположил его в епископа Смирнской церкви.

Также святой Вукол известен своей праведностью и служением в деле распространения христианской веры. Под его руководством многие язычники обратились в христианство. Он был ревностным проповедником, духовным наставником и защитником веры. По преданию, святой Вукол принял мученическую смерть за свою веру. Его мощи стали источником чудес и исцелений.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 6 февраля

6 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Александр, Мария, Кристина.

Что нельзя делать 6 февраля

В народе существует поверье, что в этот день нельзя давать деньги в долг и вещи из дома, ведь считается, что счастье отвернется от человека.

Также в этот день запрещено ссориться с родными и кричать на них, ведь ссоры могут затянуться надолго.

Считается, что 6 февраля нельзя долго смотреть в зеркало.

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