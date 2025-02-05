Какой сегодня праздник 5 февраля 2025 года: как не навлечь на себя беду в этот день

Какой православный праздник 5 февраля - Главред поделился интересной информацией о празднике этого дня.

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Какой праздник 5 февраля / коллаж: Главред, фото: pomisna.info, УНИАН

Какой церковный праздник в Украине отмечают 5 февраля и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.

Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в день святой мученицы Агафьи.

Какой сегодня праздник

5 февраля отмечают такие праздники:

видео дня

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Какой сегодня праздник церковный

По новому церковному календарю, 5 февраля в Украине отмечают день святой мученицы Агафьи.

Из преданий известно, что мученица Агафия жила в Сицилии в III веке и пострадала за свою веру во время гонений на христиан. Существует легенда, что она происходила из богатой и знатной семьи, но решила посвятить свою жизнь Богу. Агату подвергли жестоким пыткам из-за того, что она отказалась отречься от христианской веры и вступить в брак с влиятельным римским правителем. После многих испытаний она умерла мученической смертью. Ее стойкость и вера сделали ее символом мужества и веры.

Известно, что в честь святой Агаты в христианском мире возводят многочисленные храмы, и многие верующие обращаются к ней с молитвами о защите и помощи. Ее считают покровительницей больных, особенно тех, кто страдает от заболеваний груди.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине.Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

День Ангела 5 февраля

5 февраля свои именины отмечает обладатель такого имени как Антон, Макар, Михаил, Александра, Василиса.

Что нельзя делать 5 февраля

В народе считают, что в этот день нельзя устраивать гуляния и танцевать, ведь в жизнь могут прийти проблемы.

Также 5 февраля запрещено оставлять после себя беспорядок, поэтому стоит убрать этого.

Согласно поверью, в этот день нельзя обижать кого-либо, особенно животных. Иначе можно навлечь на себя беду.

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